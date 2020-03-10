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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Konu

Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Formula 1 / Analiz

Leclerc, daha iyi start için direksiyonda değişiklik yaptırdı

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Leclerc, daha iyi start için direksiyonda değişiklik yaptırdı
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Matthew Somerfield
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
10 Mar 2020 18:33

Ferrari'de 2. sezonunu geçirmeye hazırlanan Charles Leclerc, Ferrari SF1000 ile startlarda daha iyi olmak için bazı taleplerde bulundu.

Yukarıdaki Giorgio Piola çiziminden görebileceğiniz üzere, Leclerc artık detaylara inmeye başlamış durumda. Leclerc, debriyajı daha fazla hissedebilmek için direksiyon arkasında yer alan pedala işaret parmağını ve orta parmağını yerleştirebildiği bir tasarım yaptırdı.

Bu tür bir tasarım yeni bir şey değil. Birçok pilot, direksiyonunda bu tür düzenleme talebinde bulunuyor. Bu tasarım, Leclerc'in artık kendisinden maksimumu alabilmek için küçük detaylara odaklandığını gösteriyor. Bu değişiklik, asla bitmeyen minik taleplerden birisi. Ancak debriyaj yönetimi ile ilgili kurallar çok sıkı olduğu için, pilotlar ve takımlar daha iyi start için her bir detay üzerinde derinden çalışıyorlar.

Testlerde direksiyonda hızlı bir prototip pedal tasarımı hazırlandı ancak Melbourne'de kullanılacak tasarıma kadar daha farklı çözümler de denendi.

Ferrari'nin geçmiş senelerde tasarladığı benzer çözümler için galeride ilerleyiniz.

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Charles Leclerc, Ferrari SF90

Charles Leclerc, Ferrari SF90
1/3

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Leclerc, Ferrari ile ilk sezonunda basit, tek kollu bir tasarım kullanmıştı.

Ferrari SF70H: Vettel ve Raikkonen

Ferrari SF70H: Vettel ve Raikkonen
2/3

Fotoğraf: Giorgi Piola

Bu tür değişiklikler, Ferrari için yeni bir şey değil. Geçmişte de Ferrari, pilotları için birçok farklı direksiyon tasarımı hazırladı. Sebastian Vettel'in 2017 sezonu boyunca daha iyi start için yaptığı değişiklikleri görebilirsiniz.

Räikkönen'in direksiyonu

Räikkönen'in direksiyonu
3/3

Fotoğraf: Giorgi Piola

Kimi Raikkonen ise çoğu zaman daha sade tasarımları tercih eden isimlerden oldu.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Charles Leclerc
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Giorgi Piola

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