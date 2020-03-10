Leclerc, daha iyi start için direksiyonda değişiklik yaptırdı

Yukarıdaki Giorgio Piola çiziminden görebileceğiniz üzere, Leclerc artık detaylara inmeye başlamış durumda. Leclerc, debriyajı daha fazla hissedebilmek için direksiyon arkasında yer alan pedala işaret parmağını ve orta parmağını yerleştirebildiği bir tasarım yaptırdı.

Bu tür bir tasarım yeni bir şey değil. Birçok pilot, direksiyonunda bu tür düzenleme talebinde bulunuyor. Bu tasarım, Leclerc'in artık kendisinden maksimumu alabilmek için küçük detaylara odaklandığını gösteriyor. Bu değişiklik, asla bitmeyen minik taleplerden birisi. Ancak debriyaj yönetimi ile ilgili kurallar çok sıkı olduğu için, pilotlar ve takımlar daha iyi start için her bir detay üzerinde derinden çalışıyorlar.

Testlerde direksiyonda hızlı bir prototip pedal tasarımı hazırlandı ancak Melbourne'de kullanılacak tasarıma kadar daha farklı çözümler de denendi.

Ferrari'nin geçmiş senelerde tasarladığı benzer çözümler için galeride ilerleyiniz.