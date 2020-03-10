Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Leclerc, daha iyi start için direksiyonda değişiklik yaptırdı
Ferrari'de 2. sezonunu geçirmeye hazırlanan Charles Leclerc, Ferrari SF1000 ile startlarda daha iyi olmak için bazı taleplerde bulundu.
Yukarıdaki Giorgio Piola çiziminden görebileceğiniz üzere, Leclerc artık detaylara inmeye başlamış durumda. Leclerc, debriyajı daha fazla hissedebilmek için direksiyon arkasında yer alan pedala işaret parmağını ve orta parmağını yerleştirebildiği bir tasarım yaptırdı.
Bu tür bir tasarım yeni bir şey değil. Birçok pilot, direksiyonunda bu tür düzenleme talebinde bulunuyor. Bu tasarım, Leclerc'in artık kendisinden maksimumu alabilmek için küçük detaylara odaklandığını gösteriyor. Bu değişiklik, asla bitmeyen minik taleplerden birisi. Ancak debriyaj yönetimi ile ilgili kurallar çok sıkı olduğu için, pilotlar ve takımlar daha iyi start için her bir detay üzerinde derinden çalışıyorlar.
Testlerde direksiyonda hızlı bir prototip pedal tasarımı hazırlandı ancak Melbourne'de kullanılacak tasarıma kadar daha farklı çözümler de denendi.
Ferrari'nin geçmiş senelerde tasarladığı benzer çözümler için galeride ilerleyiniz.
Charles Leclerc, Ferrari SF90
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Leclerc, Ferrari ile ilk sezonunda basit, tek kollu bir tasarım kullanmıştı.
Ferrari SF70H: Vettel ve Raikkonen
Fotoğraf: Giorgi Piola
Bu tür değişiklikler, Ferrari için yeni bir şey değil. Geçmişte de Ferrari, pilotları için birçok farklı direksiyon tasarımı hazırladı. Sebastian Vettel'in 2017 sezonu boyunca daha iyi start için yaptığı değişiklikleri görebilirsiniz.
Räikkönen'in direksiyonu
Fotoğraf: Giorgi Piola
Kimi Raikkonen ise çoğu zaman daha sade tasarımları tercih eden isimlerden oldu.
Bu Haber Hakkında
|Seri
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|Pilotlar
|Charles Leclerc
|Takımlar
|Ferrari Şimdi al
|Editör
|Giorgi Piola
Leclerc, daha iyi start için direksiyonda değişiklik yaptırdı
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