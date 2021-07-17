Leclerc, sprint yarışında yapabilecekleri konusunda temkinli

Silverstone'da gün boyunca orta grup oldukça yakındı ve sıralama turlarının sonuda da 4 ve 7. sırada yer alan pilotlar arasında sadece 0.071sn fark vardı.

Leclerc, farkların bu kadar az olduğu son bölümde attığı güçlü turla Ferrari'yi ikinci çizgiye taşıdı. Monakolu pilot, iki McLaren aracına ek olarak Red Bull pilotu Sergio Perez'i de geçmeyi başardı.

Leclerc, çetrefilli bir seansı arkalarında bıraktıklarını belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "Çetrefilli bir seanstı. Elbette, sıralama turlarına gitmeden önce çok az hazırlık yapabilmemiz işleri daha çetrefilli yapıyor. Ancak iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Aracın potansiyelinden maksimize ettik."

"Sprint yarışın olduğu heyecanlı bir hafta sonundayız ve sprint yarışa nasıl yaklaşacağımı bilmiyorum, sadece elimizden gelen en iyi yarışı çıkarmayı çalışacağız."

Monakolu pilot, sıralama turlarının ilk iki bölümünde istediği seviyede olmadığını ancak son bölümde yeniden özgüven bulduğunu söyledi ve "Evet, son bölümde oldukça özgüvenliydim. Q1 ve Q2'de istediğim seviyede değildim ama son bölümde özgüvenimi buldum ve araçtan biraz daha hız çıkardım. Seansın nasıl geçtiği konusunda mutluyum." ifadelerini kullandı.

Leclerc, yarın gerçekleştirilecek 17 turluk sprint yarışa 4. sıradan başlayacak. Monakolu pilot, yarın bir bilinmezliğe adım atacaklarını belirtirken; yarın neler yapabilecekleri hakkında şunları söyledi: "Bekleyip görelim, erken konuşmayı sevmiyorum. Yarının nasıl gelişeceğini göreceğiz. Hepimiz bir bilinmezliğe dalıyoruz. Sprint yarışa hazırlanmak için elimizde 2. antrenman seansı var. Yarın neler yapabileceğimizi göreceğiz."

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images