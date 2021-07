Leclerc, Ferrari'nin sprint yarış formatında kullanması gereken avantajını açıkladı

Sergio Perez ve Leclerc, Avusturya Grand Prix'sinde sekizinci sıra için mücadele vermişti. Monakolu pilot Perez'i dördüncü virajın dışından geçmeye çalışmış ancak Perez, Leclerc'i pist dışına itmişti. Birkaç tur sonra aynı olayın çok benzeri yine aynı ikili arasında bu sefer 6. virajda yaşanmıştı.

Red Bull pilotu, bu yaşanan olayların ardından başka bir pilotu pist dışına zorladığı gerekçesiyle beş saniyelik iki adet ceza aldı ve beşinci sırada tamamladığı yarışta, altıncı sıraya geriledi.

Leclerc, yarışın içerisinde Perez'e karşı oldukça sinirliydi. Monakolu pilot, artık bir sorunun kalmadığını ifade etti ve şunları söyledi: "Yarışın hemen ardından onunla konuştum ve hemen, onun biraz ileriye gitmiş gibi hissettiğini anlayabildim."

"Biraz sakinleşmemizin ardından 20 dakika sonra birbirimizi yeniden gördük ve sonrasında o özür diledi. Yani aramızda bir sorun yok."

"Elbette yarış esnasında oldukça sinirliydim çünkü biraz daha tempoya sahip olduğumu düşünüyordum ve bunu gösteremedim ama sorun yok. Bu, yarışmanın bir parçası ve şimdi sadece önüme bakacağım."

Leclerc, ardından geçen sene podyuma çıktığı Silverstone pisti hakkında konuştu. Monakolu pilot bu pisti sevdiğini söyledi.

"Bu pistte oldukça zevk alıyorum. Özellikle de bu araçlarla çok hızlı gidiyoruz ve hızlı virajlar inanılmaz; Becketts, Maggotts, Copse..."

"Çok ama çok heyecan verici, bu pistin ritmini seviyorum. Burası, sezon içinde hep benim güçlü pistlerimden biri oldu ve umarım bu sene de iyi bir hafta sonu geçirebilirim."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, and Charles Leclerc, Ferrari, 3rd position, celebrate with Champagne on the podium

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images