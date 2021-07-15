Leclerc, Ferrari'nin sprint yarış formatında kullanması gereken avantajını açıkladı

Sergio Perez ve Leclerc, Avusturya Grand Prix'sinde sekizinci sıra için mücadele vermişti. Monakolu pilot Perez'i dördüncü virajın dışından geçmeye çalışmış ancak Perez, Leclerc'i pist dışına itmişti. Birkaç tur sonra aynı olayın çok benzeri yine aynı ikili arasında bu sefer 6. virajda yaşanmıştı.

Red Bull pilotu, bu yaşanan olayların ardından başka bir pilotu pist dışına zorladığı gerekçesiyle beş saniyelik iki adet ceza aldı ve beşinci sırada tamamladığı yarışta, altıncı sıraya geriledi.

Leclerc, yarışın içerisinde Perez'e karşı oldukça sinirliydi. Monakolu pilot, artık bir sorunun kalmadığını ifade etti ve şunları söyledi: "Yarışın hemen ardından onunla konuştum ve hemen, onun biraz ileriye gitmiş gibi hissettiğini anlayabildim."

"Biraz sakinleşmemizin ardından 20 dakika sonra birbirimizi yeniden gördük ve sonrasında o özür diledi. Yani aramızda bir sorun yok."

"Elbette yarış esnasında oldukça sinirliydim çünkü biraz daha tempoya sahip olduğumu düşünüyordum ve bunu gösteremedim ama sorun yok. Bu, yarışmanın bir parçası ve şimdi sadece önüme bakacağım."

Leclerc, ardından geçen sene podyuma çıktığı Silverstone pisti hakkında konuştu. Monakolu pilot bu pisti sevdiğini söyledi.

"Bu pistte oldukça zevk alıyorum. Özellikle de bu araçlarla çok hızlı gidiyoruz ve hızlı virajlar inanılmaz; Becketts, Maggotts, Copse..."

"Çok ama çok heyecan verici, bu pistin ritmini seviyorum. Burası, sezon içinde hep benim güçlü pistlerimden biri oldu ve umarım bu sene de iyi bir hafta sonu geçirebilirim."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, and Charles Leclerc, Ferrari, 3rd position, celebrate with Champagne on the podium Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Leclerc, bu hafta sonu Ferrari'den ne beklenebileceği konusunda ise temkinli konuştu ve Silverstone'un lastik yiyici yapısından dolayı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

"Avusturya'da sıralamalarda daha yavaştık ve yarışta çok güçlüydük. Umarım burada yarış tempomuzu koruyarak, sıralama turlarında da biraz daha hızlı olabiliriz."

"Ancak ön lastikte sorun yaşadığımız Paul Ricard'ı da unutmayalım. Silverstone, ön lastikler için zorlayıcı bir pist ve lastikleri korumamız gerekecek."

"Umuyorum ki bu sorunu yaşamamak için yeteri kadar iyi bir iş çıkarabiliriz."

F1, bu hafta sonu ilk defa sprint hafta sonu formatını deneyecek. Leclerc'e farklı formattan dolayı hazırlıklarında değişiklikler yapıp yapmadıkları soruldu.

Leclerc, değişiklikler yaptıklarını belirtti ve ilk antrenman seansının önemi vurguladı.

"Evet hazırlık süreci oldukça farklıydı. İlk olarak, hafta sonunun programının üzerinden geçtik ki bu normalde yaptığımızdan çok farklıydı."

"İlk antrenman önemli olacak. Bence bu seans çok yoğun geçecek, ilk seansta aracı anlamaya çalışmak çok önemli olacak."

"Sıralama turları öncesinde araç ayarları yapmaya çalışacağız ve bütün hafta sonu bu ayarlarla kalacaksınız."

Ferrari, bu sezon elindeki araca yönelik yaklaşımlarını değiştirdi ve pist üstünde pek de büyük bir etkisi olmayan büyük güncellemelere odaklanmaktansa; mevcut aracı daha iyi anlamaya odaklandı.

İtalyan ekip, böylelikle hafta sonuna hep çok iyi araç ayarlarıyla başladı ve Ferrari'nin ilk seanslarda rakiplerine kıyasla daha hızlı olduğunu gördük. Tıpkı Bakü, Monako ve Avusturya'daki ilk antrenman seanslarında gördüğümüz gibi.

Hafta sonuna iyi ayarlarla başlamak özellikle bu hafta sonu çok önemli olacak.

Leclerc de araç ayarları yapmak için az zaman olacak bu hafta sonunda, takımın iyi hazırlanma avantajını kullanabileceğinin altını çizdi ve ekledi: "Bu haftaya nasıl hazırlandığımız oldukça önemliydi ve bence bu, bizim güçlü yanlarımızdan. Aracı hazırlama konusunda çok iyiyiz ve normalde [araç ayarlarında] büyük bir değişikliğe gitmiyoruz. Umuyorum ki bu avantajımızı kullanır ve iyi bir hafta sonu geçiririz."

Charles Leclerc, Ferrari, Pierre Gasly, AlphaTauri Fotoğraf: Alessio Morgese