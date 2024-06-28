Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Avusturya GP

Leclerc, sprint sıralama turlarının sonunda yaşadığı problem nedeniyle tur zamanı kaydedemedi

Charles Leclerc, Red Bull Ring sprint sıralama turlarının son bölümünde yaşadığı problem nedeniyle tur zamanı kaydedemedi.

Neva Ünsaldı
Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Charles Leclerc'in Formula 1 Avusturya Grand Prix sprint SQ3'te bir tur zamanı kaydememesi, Ferrari’sindeki anti-stall probleminin motorunu kapatmasından kaynaklandı.

Max Verstappen’in bu hafta sonu takımının ev sahibi olduğu iki yarıştan ilki için griddeki en üst sırayı alabileceği Red Bull Ring'de, Leclerc, sprint sıralamasında son bölüme kalan 10 pilotun piste çıkmak üzere pit yolunun sonunda toplandığı sıranın dışında kaldı.

Hızlı şeritten çıktıktan sonra Leclerc, SF-24’ünü tekrar çalıştırmayı başardı ve geriye kalan gruptan kopuk bir şekilde piste çıktı.

Bu da Leclerc’in SQ3'teki tek hızlı turuna başladığında seansın zaten bitmiş olduğu anlamına geliyordu.

Bu nedenle Leclerc, zaman kaydedemeyen tek SQ3 pilotu olarak 10. sırada kaldı ve ardından Ferrari’nin burada “süper güçlü” olmadığını hissetmesine rağmen bunu “hayal kırıklığı” olarak nitelendirdi.

Leclerc, pit yolunda anti-stall ve motor sorununa neyin sebep olduğunu bilmediğini söyledi.

“Ne olduğunu bilmiyorum.”

“Pit yolundaydım ve anti-stall devreye girdi, ardından her şey kapandı.”

“Takım, garaja döndüğümde konuşacağımızı söyledi, ama açıkçası doğrudan arabadan buraya geldim, bu yüzden bilmiyorum.” diye açıkladı Leclerc.

Takım arkadaşı Carlos Sainz'ın aynı seansı beşinci bitirmesiyle bir SQ3 turu atmış olsaydı neyi başarabileceği sorulduğunda Leclerc şöyle cevap verdi: “Süper güçlü değildik, ama kesinlikle onunculuktan daha iyi bir yerde olurduk.

“Bu yüzden biraz hayal kırıklığı oldu. Ama, evet, ne olduğunu inceleyeceğiz ve yarın iyi bir sprint yarışı yapmaya çalışacağız, ön tarafa dönmeye çalışacağız.”

SQ3'ün sonunda kırmızı ışıklar yanmadan bir saniye sonra bitiş çizgisini geçtikten sonra Leclerc, Ferrari mühendisi Bryan Bozzi’den sorunla ilgili hemen cevaplar istemişti.

Yarış mühendisi ile Leclerc arasında telsizden gerçekleşen konuşma şu şekildeydi:

Leclerc: “Ne oldu, beyler?”

Ferrari: “Anti-stall devreye girdi.”

Leclerc: “Ah, teşekkürler, ama anti-stall motoru durdurdu. Motor kapandı.”

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Verstappen: "Burada birinci olmak harika"
Sonraki haber McLaren, düşük hızlardaki problemi çözmek için Avusturya'ya yeni ön kanatla geldi

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Neva Ünsaldı
Piastri: "Turumun silinmesi utanç verici"

Piastri: "Turumun silinmesi utanç verici"

Formula 1
Avusturya GP
Piastri: "Turumun silinmesi utanç verici"
F2 Avusturya Sprint: Bearman ilk F2 zaferini kazandı!

F2 Avusturya Sprint: Bearman ilk F2 zaferini kazandı!

FIA F2
Spielberg
F2 Avusturya Sprint: Bearman ilk F2 zaferini kazandı!
Norris: "Verstappen kendi ligindeydi"

Norris: "Verstappen kendi ligindeydi"

Formula 1
Avusturya GP
Norris: "Verstappen kendi ligindeydi"
Charles Leclerc
Daha fazlası
Charles Leclerc
Leclerc: "Hamilton ile takım arkadaşı olmak kariyerim için çok önemli bir olay"

Leclerc: "Hamilton ile takım arkadaşı olmak kariyerim için çok önemli bir olay"

Formula 1
İspanya GP
Leclerc: "Hamilton ile takım arkadaşı olmak kariyerim için çok önemli bir olay"
Vasseur, İspanya GP'nin ardından Leclerc ile Sainz arasındaki gerginliği yatıştırmaya çalıştı

Vasseur, İspanya GP'nin ardından Leclerc ile Sainz arasındaki gerginliği yatıştırmaya çalıştı

Formula 1
İspanya GP
Vasseur, İspanya GP'nin ardından Leclerc ile Sainz arasındaki gerginliği yatıştırmaya çalıştı
Leclerc, Sainz'ın kendisine yaptığı atağın 'amacını' anlayamamış

Leclerc, Sainz'ın kendisine yaptığı atağın 'amacını' anlayamamış

Formula 1
İspanya GP
Leclerc, Sainz'ın kendisine yaptığı atağın 'amacını' anlayamamış
Ferrari
Daha fazlası
Ferrari
Russell: "Mercedes, Ferrari'den önde"

Russell: "Mercedes, Ferrari'den önde"

Formula 1
Avusturya GP
Russell: "Mercedes, Ferrari'den önde"
Sainz: "Geleceğim hakkında yaptığım görüşmeler, bana çok az kişiye güvenmem gerektiğini öğretti"

Sainz: "Geleceğim hakkında yaptığım görüşmeler, bana çok az kişiye güvenmem gerektiğini öğretti"

Formula 1
Avusturya GP
Sainz: "Geleceğim hakkında yaptığım görüşmeler, bana çok az kişiye güvenmem gerektiğini öğretti"
Sainz, Avusturya GP'de daha rekabetçi bir Ferrari aracı bekliyor

Sainz, Avusturya GP'de daha rekabetçi bir Ferrari aracı bekliyor

Formula 1
Avusturya GP
Sainz, Avusturya GP'de daha rekabetçi bir Ferrari aracı bekliyor

Son Haberler

McLaren'in Piastri'nin cezasına yönelik protestosu "kabul edilemez" bulunarak reddedildi

McLaren'in Piastri'nin cezasına yönelik protestosu "kabul edilemez" bulunarak reddedildi

F1 Formula 1
Avusturya GP
McLaren'in Piastri'nin cezasına yönelik protestosu "kabul edilemez" bulunarak reddedildi
'Dehşete kapılan' Tsunoda, Avustralya GP sıralamalarında hakaret ettiği için para cezasına çarptırıldı

'Dehşete kapılan' Tsunoda, Avustralya GP sıralamalarında hakaret ettiği için para cezasına çarptırıldı

F1 Formula 1
Avusturya GP
'Dehşete kapılan' Tsunoda, Avustralya GP sıralamalarında hakaret ettiği için para cezasına çarptırıldı
WRC Polonya: Rovanpera unutulmaz bir galibiyete doğru ilerliyor, Evans lastik sorunu yaşadı

WRC Polonya: Rovanpera unutulmaz bir galibiyete doğru ilerliyor, Evans lastik sorunu yaşadı

WRC WRC
Polonya Rallisi
WRC Polonya: Rovanpera unutulmaz bir galibiyete doğru ilerliyor, Evans lastik sorunu yaşadı
McLaren, Piastri'nin cezasını protesto etti

McLaren, Piastri'nin cezasını protesto etti

F1 Formula 1
Avusturya GP
McLaren, Piastri'nin cezasını protesto etti

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye