Leclerc, sprint sıralama turlarının sonunda yaşadığı problem nedeniyle tur zamanı kaydedemedi
Charles Leclerc, Red Bull Ring sprint sıralama turlarının son bölümünde yaşadığı problem nedeniyle tur zamanı kaydedemedi.
Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Charles Leclerc'in Formula 1 Avusturya Grand Prix sprint SQ3'te bir tur zamanı kaydememesi, Ferrari’sindeki anti-stall probleminin motorunu kapatmasından kaynaklandı.
Max Verstappen’in bu hafta sonu takımının ev sahibi olduğu iki yarıştan ilki için griddeki en üst sırayı alabileceği Red Bull Ring'de, Leclerc, sprint sıralamasında son bölüme kalan 10 pilotun piste çıkmak üzere pit yolunun sonunda toplandığı sıranın dışında kaldı.
Hızlı şeritten çıktıktan sonra Leclerc, SF-24’ünü tekrar çalıştırmayı başardı ve geriye kalan gruptan kopuk bir şekilde piste çıktı.
Bu da Leclerc’in SQ3'teki tek hızlı turuna başladığında seansın zaten bitmiş olduğu anlamına geliyordu.
Bu nedenle Leclerc, zaman kaydedemeyen tek SQ3 pilotu olarak 10. sırada kaldı ve ardından Ferrari’nin burada “süper güçlü” olmadığını hissetmesine rağmen bunu “hayal kırıklığı” olarak nitelendirdi.
Leclerc, pit yolunda anti-stall ve motor sorununa neyin sebep olduğunu bilmediğini söyledi.
“Ne olduğunu bilmiyorum.”
“Pit yolundaydım ve anti-stall devreye girdi, ardından her şey kapandı.”
“Takım, garaja döndüğümde konuşacağımızı söyledi, ama açıkçası doğrudan arabadan buraya geldim, bu yüzden bilmiyorum.” diye açıkladı Leclerc.
Takım arkadaşı Carlos Sainz'ın aynı seansı beşinci bitirmesiyle bir SQ3 turu atmış olsaydı neyi başarabileceği sorulduğunda Leclerc şöyle cevap verdi: “Süper güçlü değildik, ama kesinlikle onunculuktan daha iyi bir yerde olurduk.
“Bu yüzden biraz hayal kırıklığı oldu. Ama, evet, ne olduğunu inceleyeceğiz ve yarın iyi bir sprint yarışı yapmaya çalışacağız, ön tarafa dönmeye çalışacağız.”
SQ3'ün sonunda kırmızı ışıklar yanmadan bir saniye sonra bitiş çizgisini geçtikten sonra Leclerc, Ferrari mühendisi Bryan Bozzi’den sorunla ilgili hemen cevaplar istemişti.
Yarış mühendisi ile Leclerc arasında telsizden gerçekleşen konuşma şu şekildeydi:
Leclerc: “Ne oldu, beyler?”
Ferrari: “Anti-stall devreye girdi.”
Leclerc: “Ah, teşekkürler, ama anti-stall motoru durdurdu. Motor kapandı.”
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