Leclerc, Spielberg yarışı için sabırsızlanıyor

2020 Formula 1 sezonu bu hafta sonu başlayacak ve Ferrari, Avusturya GP'ye testlerde piste çıktığı araçla katılacak.

Geçen hafta Mugello'da SF71H ile sürüş yapan ve öncesinde de Maranello caddelerinde SF1000'i süren Charles Leclerc, geçen yıl burada galibiyet savaşıvermişti.

Monakolu sürücü bu yıl için tahminde bulunmak istemese de tekrar yarışacağı için heyecanlı olduğunu belirtti.

Leclerc, “Tüm inişler ve çıkışlarına ek olarak, yüksek hızı nedeniyle Spielberg pistini çok seviyorum. Taraftarlarımızın desteğini pistte göremesek bile, tekrar başlamak güzel."

"Uzun karantina dönemini fiziksel antrenmanım üzerinde çalışarak, simülatörümde pek çok sanal yarışa katılarak ve diğer sürücülerle eğlenerek geçirdim. Umarım evlerinden takip eden seyirciler için de eğlenceli olmuştur."

"Ama şimdi gerçek aracın kokpitine geri dönme zamanı geldi. Geçen hafta Mugello'da tekrar Formula 1 aracına binme fırsatı yakaladık ve direksiyon başına gerçekten eğlenceli olduğunu söylemeliyim." dedi.