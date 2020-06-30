Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
2 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
8 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
16 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
30 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
36 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
58 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
65 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
86 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
114 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
121 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
135 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
149 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Leclerc, Spielberg yarışı için sabırsızlanıyor

paylaşım
yorumlar
Leclerc, Spielberg yarışı için sabırsızlanıyor
Ekleyen:
, Editör
30 Haz 2020 18:12

Charles Leclerc, Avusturya GP için sabırsızlandığını ve seyircisiz dahi olsa yarışta yer almak istediğini söyledi.

2020 Formula 1 sezonu bu hafta sonu başlayacak ve Ferrari, Avusturya GP'ye testlerde piste çıktığı araçla katılacak.

Geçen hafta Mugello'da SF71H ile sürüş yapan ve öncesinde de Maranello caddelerinde SF1000'i süren Charles Leclerc, geçen yıl burada galibiyet savaşıvermişti.

Monakolu sürücü bu yıl için tahminde bulunmak istemese de tekrar yarışacağı için heyecanlı olduğunu belirtti.

Leclerc, “Tüm inişler ve çıkışlarına ek olarak, yüksek hızı nedeniyle Spielberg pistini çok seviyorum. Taraftarlarımızın desteğini pistte göremesek bile, tekrar başlamak güzel."

"Uzun karantina dönemini fiziksel antrenmanım üzerinde çalışarak, simülatörümde pek çok sanal yarışa katılarak ve diğer sürücülerle eğlenerek geçirdim. Umarım evlerinden takip eden seyirciler için de eğlenceli olmuştur."

"Ama şimdi gerçek aracın kokpitine geri dönme zamanı geldi. Geçen hafta Mugello'da tekrar Formula 1 aracına binme fırsatı yakaladık ve direksiyon başına gerçekten eğlenceli olduğunu söylemeliyim." dedi.

 

Sonraki haber
Vettel: "Avusturya'da beklentilerimiz konusunda gerçekçi olmalıyız"

Önceki haber

Vettel: "Avusturya'da beklentilerimiz konusunda gerçekçi olmalıyız"

trending Bugün

Vettel: "Avusturya'da beklentilerimiz konusunda gerçekçi olmalıyız"
Formula 1 / Formula 1
1s

Vettel: "Avusturya'da beklentilerimiz konusunda gerçekçi olmalıyız"

Ferrari, Avusturya'da testlerdeki aracı kullanıp Macaristan'da B aracına geçecek!
Formula 1 / Formula 1

Ferrari, Avusturya'da testlerdeki aracı kullanıp Macaristan'da B aracına geçecek!

F1 sürücüleri Avusturya'da diz çökmeyi planlıyorlar
Formula 1 / Formula 1

F1 sürücüleri Avusturya'da diz çökmeyi planlıyorlar

F1 takımları 2020 sezonunun ilk yarışı Avusturya için neler hazırlıyor?
Formula 1 / Formula 1

F1 takımları 2020 sezonunun ilk yarışı Avusturya için neler hazırlıyor?

Ford v Ferrari (Asfaltın Kralları) – Aslında neler oldu?
Haber video
Le Mans / Le Mans

Ford v Ferrari (Asfaltın Kralları) – Aslında neler oldu?

Leclerc, Spielberg yarışı için sabırsızlanıyor
Formula 1 / Formula 1
1s

Leclerc, Spielberg yarışı için sabırsızlanıyor

Ferrari, Avusturya'da #ForzaAlex mesajıyla yarışacak
Formula 1 / Formula 1
3s

Ferrari, Avusturya'da #ForzaAlex mesajıyla yarışacak

Red Bull, Honda'nın yeni motor güncellemesinden umutlu
Formula 1 / Formula 1

Red Bull, Honda'nın yeni motor güncellemesinden umutlu

Son Haberler

Leclerc, Spielberg yarışı için sabırsızlanıyor
Formula 1 / Formula 1
1s

Leclerc, Spielberg yarışı için sabırsızlanıyor

Vettel: "Avusturya'da beklentilerimiz konusunda gerçekçi olmalıyız"
Formula 1 / Formula 1
1s

Vettel: "Avusturya'da beklentilerimiz konusunda gerçekçi olmalıyız"

Ferrari, Avusturya'da #ForzaAlex mesajıyla yarışacak
Formula 1 / Formula 1
3s

Ferrari, Avusturya'da #ForzaAlex mesajıyla yarışacak

Ferrari, Avusturya'da testlerdeki aracı kullanıp Macaristan'da B aracına geçecek!
Formula 1 / Formula 1

Ferrari, Avusturya'da testlerdeki aracı kullanıp Macaristan'da B aracına geçecek!

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari, Avusturya'da testlerdeki aracı kullanıp Macaristan'da B aracına geçecek!

2
Formula 1

F1 sürücüleri Avusturya'da diz çökmeyi planlıyorlar

3
Formula 1

Vettel: "Avusturya'da beklentilerimiz konusunda gerçekçi olmalıyız"

1s
4
Formula 1

F1 takımları 2020 sezonunun ilk yarışı Avusturya için neler hazırlıyor?

5
Formula 1

Leclerc, Spielberg yarışı için sabırsızlanıyor

1s

Son Videolar

Grand Prix Greats – Kaotik 2005 Amerika GP 03:41
Formula 1
50dk

Grand Prix Greats – Kaotik 2005 Amerika GP

Ferrari, Mugello testi 01:02
Formula 1

Ferrari, Mugello testi

Ferrari: Leclerc, Maranello'da 00:49
Formula 1

Ferrari: Leclerc, Maranello'da

Araç üstü görüntüsü: Bahreyn pistinin oval versiyonu 01:01
Formula 1

Araç üstü görüntüsü: Bahreyn pistinin oval versiyonu

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle 05:59
Formula 1

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle

Son Haberler

Leclerc, Spielberg yarışı için sabırsızlanıyor
F1

Leclerc, Spielberg yarışı için sabırsızlanıyor

Vettel: "Avusturya'da beklentilerimiz konusunda gerçekçi olmalıyız"
F1

Vettel: "Avusturya'da beklentilerimiz konusunda gerçekçi olmalıyız"

Ferrari, Avusturya'da #ForzaAlex mesajıyla yarışacak
F1

Ferrari, Avusturya'da #ForzaAlex mesajıyla yarışacak

Ferrari, Avusturya'da testlerdeki aracı kullanıp Macaristan'da B aracına geçecek!
F1

Ferrari, Avusturya'da testlerdeki aracı kullanıp Macaristan'da B aracına geçecek!

F1 tarihinde bugün: 30 Haziran
F1

F1 tarihinde bugün: 30 Haziran

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.