Leclerc: "Spa'nın ardından şampiyonluğu kaybettiğimizi kabullendim"

Haberi dinle

Ferrari pilotu, sezonun ilk üç yarışından ikisini kazanarak şampiyona liderliğini ele geçirmiş ve yıla muhteşem bir başlangıç yapmıştı.

Ancak Red Bull'un çabucak toparlanması, Ferrari'nin yaşadığı dayanıklılık sorunları ve hem takımın hem de Leclerc'in yaptığı hatalar, Max Verstappen'in sezon ilerledikçe öne geçmesine neden oldu.

Leclerc, umutları azalsa bile şampiyon olacağına Verstappen'in harika performans göstererek zafere ulaştığı Belçika GP'ye kadar inandığını söylüyor.

Hollandalı pilot, o yarışa gerilerden başlamasına rağmen kusursuz bir performansla kazanmış, Red Bull da duble yapmıştı.

Motorsport.com'a konuşan Leclerc, şampiyonluğun artık bir ihtimal olmadığını ne zaman kabul ettiği hakkında şunları söyledi: "Pek çok kişi bunu kabullendiğim anın Fransa Grand Prix'si olduğuna inanıyor ama benim için Spa'da oldu."

"Yaz tatilinde, sezon sonuna kadar mücadelede kalabileceğimize inanıyordum."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Ardından Belçika Grand Prix'si geldi ve Red Bull'un tempo anlamında gerçekten üstün bir performans sergilediğini gördük. İlk kez bu kadar iyilerdi."

"O hafta sonundan sonra şampiyonluk iddiamızı korumanın çok zor olacağını düşündüm."

Leclerc, 2022'nin ardından hem kendisinin hem de Ferrari'nin "üzerinde çalışması gereken noktaları" iyi şekilde anladığı görüşünde.

"Şu anda, geliştirmemiz gereken noktaların lastik yönetimi, iletişim, strateji ve sezonun ilk yarısında uğraşmak zorunda kaldığımız ve üstesinden gelmemiz gereken dayanıklılık sorunları olduğunu düşünüyorum."

"Özellikle son birkaç yarışta iletişim ve strateji konusunda ilerleme kaydettiğimize inanıyorum. Takım bu konularda harika bir iş çıkardı ve kaydedilen ilerlemeyi görüyorum. Çok belirgin görünmüyor çünkü bazı yarışlarda doğru seçimler o kadar da öne çıkmıyor."

"Lastik yönetimi konusunda ise hâlâ ilerleme kaydetmemiz gerekiyor. Özellikle Suzuka benzeri şartlarda, Red Bull'un daha güçlü olduğunu gördük. Özetle, nerelerde geride kaldığımızı biliyoruz ve bazı konularda şimdiden ileriye doğru adımlar atıldığını görüyorum."