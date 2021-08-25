Leclerc, Spa'dayeni motora geçecek, yeni güncelleme Türkiye'ye gelebilir

Charles Leclerc, Spa-Francorchamps'ta gerçekleştirilecek yarışta 2021 sezonundaki üçüncü ve son motoruna geçecek. Leclerc, plansız bir güç ünitesi değişimi yapmak zorunda kalıyor çünkü Lance Stroll'ün Macaristan'daki temasıyla hasar gören güç ünitesinin tamir edilmesi mümkün değildi.

Monakolu pilot, Belçika'da bu yıl şimdiye kadar kullanılan normal versiyon güç ünitesine geçecek. Mattia Binotto'nun geçtiğimiz günlerde bahsettiği güncellenmiş motor ise Türkiye GP'ye kadar hazır olmayacak.

Motorsport.com İtalya'nın kaynakları, güncellenmiş güç ünitesinin 3 Ekim'de yapılması planlanan Türkiye Grand Prix'sinde kullanılacağını belirttiler.

Ferrari, bu güç ünitesinde Shell'in uzun süredir üzerinde çalıştığı yağ ve farklı bir yakıt formülünden faydalanacak. Aynı zamanda hibrit sistemde de küçük fakat önemli değişiklikler olacak. Bu sayede McLaren'la verdikleri üçüncülük savaşında önde kalmayı hedefliyorlar.

Kaynaklar Ferrari'nin yeni yakıt, yağ ve hibrit parçalarda yaptıkları çalışmalar sayesinde en az 10 beygir güç elde etmesini bekliyorlar.

SF21 hakkındaki söylentilere bakıldığında ise Ferrari, Spa için difüzör verimliliğini önemli ölçüde artıracak bazı değişiklikler yapmayı planlıyor.

Ferrari'nin SF21 ile alakalı bu pistle yaptığı simülasyonların harika olmadığı söyleniyor ancak Silverstone için de sonuçlar benzerdi ve Charles Leclerc orada ikinci oldu.

Tahminler, hafta sonu Spa'da yağmur olacağını gösteriyor ancak hava kuruysa, herkesin C2, C3 ve C4 lastiklerini kullanması gerekecek. Ferrari için de genel olarak hafta sonunun nasıl geçeceği, lastikleri olması gereken aralıkta tutup tutamayacaklarına ve arka süspansiyonun verimliliğine bağlı olacak.