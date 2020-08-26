Leclerc: "Spa, Ferrari için 2019'a kıyasla 'çok daha zor' olacak

Ferrari, bu yıl şimdiye kadar hiçbir yarışa ilk üç sıradan başlayamadı ve aldığı en iyi yarış sonucu Charles Leclerc'in Avusturya'daki ikinciliğiydi.

İtalyan ekip bu yıl motor tarafında ciddi bir sıkıntı yaşıyor ve düzlüklerde çok fazla zaman kaybediyor.

Ferrari geçen yıl Belçika'da kazanmıştı ancak mevcut durum göz önüne alındığında, bu yıl aynı şeyi yapmaları mümkün görünmüyor.

Leclerc, "Spa, beklentiler açısından baktığımızda, geçen yıla kıyasla -bu kez- performans açısından daha zor bir yarış olacak, çünkü 2019'la aynı performans seviyesine sahip değiliz."

"Ancak bu pistte, özellikle öngörülemeyen hava şartları nedeniyle her şeyin olabileceğini gördük."

"Ekip olarak Cuma gününden itibaren araçtan en iyi şekilde faydalanmak adına elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor."

"Antrenman turlarında, sıralama turları ve özellikle de yarış için en iyi stratejiyi belirlemek adına gereken tüm bilgileri toplamalıyız." dedi.