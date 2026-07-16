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Formula 1 Belçika GP

Leclerc: “Spa, bende her zaman çok özel duygular uyandırıyor”

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Belçika GP öncesinde basın toplantısında soruları yanıtladı.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Leclerc, Silverstone'da kazansa da ayaklarının yere bastığını ve Belçika GP için Mercedes'in hâlâ favori olduğunu belirtti.

Spa pistinin hayatındaki yerine değinen Monakolu pilot, buraya dair duygularını şu sözlerle ifade etti: "Silverstone ve Spa'nın, bize kıyasla Mercedes'e çok daha iyi uyacak iki pist olduğunu düşünüyorum."

"Silverstone'daki performansımız bizim için de sürpriz oldu ancak pazar biraz şanslıydık çünkü Kimi Antonelli beklediğimiz kadar güçlü olsa da yarışın son bölümünde arıza yaşadı ve mücadelesinden düştü. Bu soruna rağmen bence Spa'da Mercedes hâlâ favori konumda."

"Burası her pilotun keyif aldığı, benim içinse iki nedenden dolayı çok özel bir pist. Birincisi, ilk Formula 1 zaferimi burada kazandım."

"İkincisi ise çok yakın arkadaşım Anthoine Hubert'i burada kaybettim. Ne zaman buraya geri dönsem, Anthoine aklımın bir köşesinde oluyor. Bu iki nedenden dolayı Spa, bende her zaman çok  özel duygular uyandırıyor."

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Yakın zamanda İspanya'nın başkentinde inşaatı devam eden yeni Madring pistinde çekim günü için turlar atan Leclerc, pistin tasarımı ve özellikle yüksek eğimli "Monumental" virajına da değindi. Şehir pistlerini çok sevdiğini belirten Leclerc, Madring hakkındaki görüşlerini paylaştı: "Madring'de birkaç tur attım.”

“Tabii ki pist hâlâ inşaat halinde ve üzerinde çok fazla toz toprak vardı, bu yüzden sınırları zorlayamadım ama harika bir cadde pisti gibi görünüyor. Benim sevdiğim tüm zorlayıcı özelliklere sahip.”

“Özellikle 'La Monumental' adını verdikleri viraj çok özel. Sıralama turlarında orada çok cesur olmamız gerekecek çünkü tamamen limitlerde dönülecek bir viraj.”

“Tribünler de tamamlandığında takvimin en ikonik virajlarından biri haline geleceğine inanıyorum. Madrid'i çok sevdim; orada başarılı olmak için piste en iyi performansımızı sergilemeniz gerekecek ve bu tarz xorlayıcı cadde pistlerinde yarışmak bana her zaman heyecan veriyor.”

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