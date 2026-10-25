Formula 1 Amerika GP
Leclerc söz verdi: "Startta Hamilton'la birbirimizden uzak duracağız"
Charles Leclerc, Lewis Hamilton ile sezon boyunca yaşadıkları pist üstü mücadelelerde zaman zaman sınırları aştıklarını kabul etti.
Alex Harrington Zeynep Taş
Yayın tarihi: 25 Eki 2026 11:30
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Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images
Charles Leclerc ve Lewis Hamilton, pazar günü gerçekleştirilecek ABD Grand Prix’sine dördüncü ve beşinci sıralardan başlayacak. Ancak Monakolu sürücü, Austin’deki ilk viraja girerken iki pilotun da 'aşılmaması gereken sınırı' bildiğini söyledi.
Sıralama turlarını takım arkadaşının önünde tamamlayan Leclerc, sezon boyunca hem kendisinin hem de Hamilton'ın zaman zaman sınırı aştığını kabul etti.
Bunun örneklerinden biri, bu yılın başlarında Monza’da yaşandı. Ferrari’nin evindeki yarışın ilk turunda Hamilton, ilk virajda içeriden atak yaparken iki sürücü temas etti. Leclerc ise 2. viraja girerken çizgisini koruyarak takım arkadaşını pist dışına itti. Hamilton dördüncü sıradan onunculuğa geriledikten sonra yarışı altıncı sırada tamamlarken Leclerc, henüz ikinci turda kaza yaparak yarış dışı kaldı.
Hamilton o dönemde yaşananlara tepki göstererek, "Burada bir kural yok. Bunu ele almamız gerekiyor." demişti.
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Alex Slitz / Getty Images
Leclerc ise şu ifadeleri kullanmıştı: "Burada gerçekten de çizgiyi aştığımız doğru. Bence Lewis 1. virajda bunu yaptı, ardından 2. virajda ben mümkün olduğunca dar bir çizgi izlemeye çalıştım ancak bu yeterli olmadı. Bunu burada yapmak da doğru değil.”
COTA’da ilk viraja doğru yokuş yukarı ilerlerken iki Ferrari’nin birbirine yakın konumda olması bekleniyor. Leclerc ise taraftarlara takım arkadaşına karşı agresif bir hamlede bulunmayacakları konusunda güvence verdi.
"Aşmamamız gereken sınırın ne olduğunu biliyoruz. Yıl boyunca benim bu sınırı aştığım, Lewis’in aştığı bazı durumlar yaşadık ve bunları yeniden görmek istemiyoruz."
"Bu pistte, Singapur’da olduğu gibi yavaşlayarak ya da takımı işin içine katarak yapabileceğiniz özel bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ancak nerede olursak olalım birbirimizden uzak durmak her zaman iyi bir şey."
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- Motorsport.com Ekibi
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