Formula 1 Amerika GP

Leclerc söz verdi: "Startta Hamilton'la birbirimizden uzak duracağız"

Charles Leclerc, Lewis Hamilton ile sezon boyunca yaşadıkları pist üstü mücadelelerde zaman zaman sınırları aştıklarını kabul etti.

Alex Harrington Zeynep Taş

Yayın tarihi: 25 Eki 2026 11:30

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Charles Leclerc ve Lewis Hamilton, pazar günü gerçekleştirilecek ABD Grand Prix’sine dördüncü ve beşinci sıralardan başlayacak. Ancak Monakolu sürücü, Austin’deki ilk viraja girerken iki pilotun da 'aşılmaması gereken sınırı' bildiğini söyledi.

Sıralama turlarını takım arkadaşının önünde tamamlayan Leclerc, sezon boyunca hem kendisinin hem de Hamilton'ın zaman zaman sınırı aştığını kabul etti.

Bunun örneklerinden biri, bu yılın başlarında Monza’da yaşandı. Ferrari’nin evindeki yarışın ilk turunda Hamilton, ilk virajda içeriden atak yaparken iki sürücü temas etti. Leclerc ise 2. viraja girerken çizgisini koruyarak takım arkadaşını pist dışına itti. Hamilton dördüncü sıradan onunculuğa geriledikten sonra yarışı altıncı sırada tamamlarken Leclerc, henüz ikinci turda kaza yaparak yarış dışı kaldı.

Hamilton o dönemde yaşananlara tepki göstererek, "Burada bir kural yok. Bunu ele almamız gerekiyor." demişti.

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Alex Slitz / Getty Images

Leclerc ise şu ifadeleri kullanmıştı: "Burada gerçekten de çizgiyi aştığımız doğru. Bence Lewis 1. virajda bunu yaptı, ardından 2. virajda ben mümkün olduğunca dar bir çizgi izlemeye çalıştım ancak bu yeterli olmadı. Bunu burada yapmak da doğru değil.”

COTA’da ilk viraja doğru yokuş yukarı ilerlerken iki Ferrari’nin birbirine yakın konumda olması bekleniyor. Leclerc ise taraftarlara takım arkadaşına karşı agresif bir hamlede bulunmayacakları konusunda güvence verdi.

"Aşmamamız gereken sınırın ne olduğunu biliyoruz. Yıl boyunca benim bu sınırı aştığım, Lewis’in aştığı bazı durumlar yaşadık ve bunları yeniden görmek istemiyoruz."

"Bu pistte, Singapur’da olduğu gibi yavaşlayarak ya da takımı işin içine katarak yapabileceğiniz özel bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ancak nerede olursak olalım birbirimizden uzak durmak her zaman iyi bir şey."

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber FIA açıkladı: Hadjar'a hakemler tarafından resmi uyarı yapıldı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Alex Harrington





Russell: "F1 pistleri birkaç yılda bir yeniden asfaltlanmalı"



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



1 g



Russell: "F1 pistleri birkaç yılda bir yeniden asfaltlanmalı"





Norris'in takımı 'LN4 Fusion', F2 gridine katılmak istiyor



Formula 1



Formula 1 7 g



Norris'in takımı 'LN4 Fusion', F2 gridine katılmak istiyor





Williams'ın özel 'Doomsday' tasarımı ABD Grand Prix'sinde sergilenecek



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



9 g



Williams'ın özel 'Doomsday' tasarımı ABD Grand Prix'sinde sergilenecek

Daha fazlası

Charles Leclerc





Leclerc'den Hadjar'a yanıt: "Söyledikleri tamamen saçmalık"



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



2 g



Leclerc'den Hadjar'a yanıt: "Söyledikleri tamamen saçmalık"





Leclerc açıkladı: İlk virajda Verstappen’i neden geçemedi?



Formula 1



Formula 1



Singapur GP



12 g



Leclerc açıkladı: İlk virajda Verstappen’i neden geçemedi?





Leclerc: "Startta daha agresif olabilirdim"



Formula 1



Formula 1



Singapur GP



13 g



Leclerc: "Startta daha agresif olabilirdim"

Daha fazlası

Ferrari





Ferrari, ABD GP için özel renk düzenini tanıttı!



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



3 g



Ferrari, ABD GP için özel renk düzenini tanıttı!





Lewis Hamilton'ın 'özel tribünü' Las Vegas GP'ye geri dönüyor



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



5 g



Lewis Hamilton'ın 'özel tribünü' Las Vegas GP'ye geri dönüyor





Hamilton'ın Brezilya GP'de takacağı özel şapka tanıtıldı



Formula 1



Formula 1



Sao Paulo GP



7 g



Hamilton'ın Brezilya GP'de takacağı özel şapka tanıtıldı

Son Haberler





Leclerc söz verdi: "Startta Hamilton'la birbirimizden uzak duracağız"



Formula 1



F1 Formula 1



Amerika GP



5 dk



Leclerc söz verdi: "Startta Hamilton'la birbirimizden uzak duracağız"





FIA açıkladı: Hadjar'a hakemler tarafından resmi uyarı yapıldı



Formula 1



F1 Formula 1



Amerika GP



45 dk



FIA açıkladı: Hadjar'a hakemler tarafından resmi uyarı yapıldı





Verstappen: "COTA patronu aracımı kullansa beş tur sonra yürüyemez hâle gelir"



Formula 1



F1 Formula 1



Amerika GP



1 s



Verstappen: "COTA patronu aracımı kullansa beş tur sonra yürüyemez hâle gelir"





Marquez’den iptal edilen Avustralya GP yorumu: "Pist şartları yarışmaya uygundu"



MotoGP



MGP MotoGP



Avustralya GP



2 s



Marquez’den iptal edilen Avustralya GP yorumu: "Pist şartları yarışmaya uygundu"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol