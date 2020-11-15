Leclerc: "Söyleyebileceğim tek bir söz dahi yok"

Yarışın başında çok geride kalan ancak pist şartları iyileştikçe lastik değişimlerinde öncü olarak avantaj kazanan Charles Leclerc, son turda yaptığı hatanın ardından 4. sırada yarışı noktaladı ve podyumu kaçırdı.

Leclerc'in düzlük sonunda yaşadığı sorun, podyumun son basamağının da değişmesini sağladı.

Olayın ardından Leclerc çok sinirliydi.

Yarışın ardından konuşan Monakolu pilot, "Söyleyecek tek bir kelimem dahi yok. Şu an sadece kaba şeyler söyleyebilirim. Durumu zaten radyoda güzelce özetledim. Gerçekten hayal kırıklığına uğradım."

"Yarışın bir bölümünde kesinlikle iyiydim, ancak son turda... Yaptığım her şey çöp oldu."

"Hayal kırıklığına uğradım. Takım için üzgünüm çünkü ikinci olabilecek durumdaydık. Yine de Seb adına mutluyum. Bu ilk podyumu ve bunu hak ediyor, gerçekten zor bir yıl geçirdi."

"Ekip için olumlu bir sonuç. Bana yardım etmeyecek ama bundan ötürü hayal kırıklığı yaşadığımı söylemem gerekiyor."

Leclerc, hayal kırıklığını yineledi ve hem Vettel hem de Hamilton'ı tebrik etti.

“Kendimden o kadar mutsuzum ki sadece hayal kırıklığı yaşıyorum. Her şey yolunda gidiyordu. Tabii o anda ikincilik için savaşıyordum ama bu hatalar yüzünden podyumu kaçırdım. Bu gerçekten korkunç."

"Yine de söylediğim gibi Sebastian'ı tebrik ediyorum. Ayrıca Lewis'i de tebrik ederim. Kimse bunu başaracağından şüphe etmiyordu. Sadece bunun ne zaman olacağına dair sorular vardı. Lewis bu yıl harika bir iş çıkardı. Bu hafta sonu pek çok sorun yaşadıktan sonra kazandı ve bunu hiç kimse ondan kazanmasını beklemiyorken yaptı, gerçekten çok etkilendim. Tebrikler! Bunu hakediyor. "