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Formula 1 / Türkiye GP / Röportaj

Leclerc: "Söyleyebileceğim tek bir söz dahi yok"

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Leclerc: "Söyleyebileceğim tek bir söz dahi yok"
Ekleyen:
, Featured writer
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Ferrari F1 pilotu Charles Leclerc, podyumu kaçırdığı Türkiye GP sonrası kendisini eleştirdi.

Yarışın başında çok geride kalan ancak pist şartları iyileştikçe lastik değişimlerinde öncü olarak avantaj kazanan Charles Leclerc, son turda yaptığı hatanın ardından 4. sırada yarışı noktaladı ve podyumu kaçırdı.

Leclerc'in düzlük sonunda yaşadığı sorun, podyumun son basamağının da değişmesini sağladı.

Olayın ardından Leclerc çok sinirliydi.

Yarışın ardından konuşan Monakolu pilot, "Söyleyecek tek bir kelimem dahi yok. Şu an sadece kaba şeyler söyleyebilirim. Durumu zaten radyoda güzelce özetledim. Gerçekten hayal kırıklığına uğradım."

"Yarışın bir bölümünde kesinlikle iyiydim, ancak son turda... Yaptığım her şey çöp oldu."

"Hayal kırıklığına uğradım. Takım için üzgünüm çünkü ikinci olabilecek durumdaydık. Yine de Seb adına mutluyum. Bu ilk podyumu ve bunu hak ediyor, gerçekten zor bir yıl geçirdi."

"Ekip için olumlu bir sonuç. Bana yardım etmeyecek ama bundan ötürü hayal kırıklığı yaşadığımı söylemem gerekiyor."

Leclerc, hayal kırıklığını yineledi ve hem Vettel hem de Hamilton'ı tebrik etti.

“Kendimden o kadar mutsuzum ki  sadece hayal kırıklığı yaşıyorum. Her şey yolunda gidiyordu. Tabii o anda ikincilik için savaşıyordum ama bu hatalar yüzünden podyumu kaçırdım. Bu gerçekten korkunç."

"Yine de söylediğim gibi Sebastian'ı tebrik ediyorum. Ayrıca Lewis'i de tebrik ederim. Kimse bunu başaracağından şüphe etmiyordu. Sadece bunun ne zaman olacağına dair sorular vardı. Lewis bu yıl harika bir iş çıkardı. Bu hafta sonu pek çok sorun yaşadıktan sonra kazandı ve bunu hiç kimse ondan kazanmasını beklemiyorken yaptı, gerçekten çok etkilendim. Tebrikler! Bunu hakediyor. "

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
1/22

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
2/22

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
3/22

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
4/22

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Romain Grosjean, Haas VF-20

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Romain Grosjean, Haas VF-20
5/22

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
6/22

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
7/22

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
8/22

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
9/22

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
10/22

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
11/22

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
12/22

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
13/22

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
14/22

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
15/22

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
16/22

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
17/22

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
18/22

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
19/22

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
20/22

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
21/22

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
22/22

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Alt-etkinlik Yarış
Pilotlar Charles Leclerc
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Marco Di Marco

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