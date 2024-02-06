Leclerc, söylenenlerin aksine Hamilton'dan rahatsız olmuş olabilir

Leclerc'in 2025'te yeni bir takım arkadaşı olacağı çok az kişinin tahmin ettiği bir hamleydi. Hamilton geçtiğimiz ağustos ayında imzaladığı iki yıllık Mercedes anlaşmasındaki çıkış maddesini kullanarak 2025'te Ferrari'ye geçeceğini açıkladı.

Hamilton, 2023'ün Red Bull dışındaki tek Grand Prix galibi olan Carlos Sainz'in yerini alacak. Hamilton-Leclerc ikilisi ilgi çekici ve potansiyel olarak olaylı bir ortaklığını oluşturacak ve bu olasılık Leclerc'in anlaşmadan duyduğu belirgin hoşnutsuzluk daha da artacağa benziyor.

Ferrari'nin gelecekteki ikilisi bize ilginç bir dinamik sunuyor. Ferrari akademisi mezunu ve yeni şampiyonluk adayı olan Leclerc kısa süre önce yeni bir Ferrari sözleşmesi imzaladı. 2025'te kendisini yedi kez Dünya Şampiyonu ve F1 ikonu Hamilton'a karşı yarışırken bulacak. Hamilton, 2024 sezonunda şampiyonluk başarısını tatmadığını varsayarsak, 2025'te Ferrari ile rekor kırarak sekizinci şampiyonluk için yarışacak.

Bununla birlikte, İtalyan basınında çıkan ilk haberlerde Leclerc'in Hamilton görüşmelerinden haberdar olduğu ve Formula 1'in en başarılı pilotuna karşı kendini test etme şansını 'memnuniyetle karşıladığı' iddia edilmişti. Corriere dello Sport ise farklı şeyler iddia etti.

Gazete, Leclerc ve ekibinin 'Ferrari'nin kararı karşısında şoke olduklarını ve hayal kırıklığına uğradıklarını', ve Leclerc ve ekibinin 'neler olacağına dair hiçbir fikirleri olmadığını' bildirdi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, talk after the race Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Bu konuda 'bir zayıflığı ortaya çıkarmamak' için sessiz kaldıkları iddia ediliyor.

Hamilton kısa bir süre önce sosyal medyada Mercedes'i Ferrari ile değiştirme kararına ışık tuttu ve Ferrari'de yarışmak gibi bir "çocukluk hayalini" gerçekleştirmek için bu adımı attığını açıkladı.

Hamilton, "Çok çeşitli duygularla dolu çılgın birkaç gün oldu."

"Ama artık hepinizin bildiği gibi, Mercedes'te geçirdiğim inanılmaz 11 yılın ardından, hayatımda yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi ve 2025'te Ferrari'ye katılacağım."

"Mercedes ile çocukken sadece hayalini kurabileceğim şeyleri başardıktan sonra, şimdi başka bir çocukluk hayalimi gerçekleştirme şansına sahip olduğum için kendimi inanılmaz şanslı hissediyorum. Ferrari için sürmek."

Mercedes patronu Toto Wolff, medyaya verdiği demeçte Hamilton'ın yerine geçecek pilotun henüz belirlenmediğini, bu aşamada çaylak bir pilottan deneyimli bir F1 yıldızına kadar herhangi bir ismin düşünülebileceğini söylemişti.