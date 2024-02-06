Leclerc, söylenenlerin aksine Hamilton'dan rahatsız olmuş olabilir
Charles Leclerc'in Lewis Hamilton ile Ferrari arasındaki görüşmeleri bildiği ve sıcak karşıladığı söyleniyordu ancak İtalyan basınında çıkan yeni bir haber durumun böyle olmadığını iddia ediyor.
Leclerc'in 2025'te yeni bir takım arkadaşı olacağı çok az kişinin tahmin ettiği bir hamleydi. Hamilton geçtiğimiz ağustos ayında imzaladığı iki yıllık Mercedes anlaşmasındaki çıkış maddesini kullanarak 2025'te Ferrari'ye geçeceğini açıkladı.
Hamilton, 2023'ün Red Bull dışındaki tek Grand Prix galibi olan Carlos Sainz'in yerini alacak. Hamilton-Leclerc ikilisi ilgi çekici ve potansiyel olarak olaylı bir ortaklığını oluşturacak ve bu olasılık Leclerc'in anlaşmadan duyduğu belirgin hoşnutsuzluk daha da artacağa benziyor.
Ferrari'nin gelecekteki ikilisi bize ilginç bir dinamik sunuyor. Ferrari akademisi mezunu ve yeni şampiyonluk adayı olan Leclerc kısa süre önce yeni bir Ferrari sözleşmesi imzaladı. 2025'te kendisini yedi kez Dünya Şampiyonu ve F1 ikonu Hamilton'a karşı yarışırken bulacak. Hamilton, 2024 sezonunda şampiyonluk başarısını tatmadığını varsayarsak, 2025'te Ferrari ile rekor kırarak sekizinci şampiyonluk için yarışacak.
Bununla birlikte, İtalyan basınında çıkan ilk haberlerde Leclerc'in Hamilton görüşmelerinden haberdar olduğu ve Formula 1'in en başarılı pilotuna karşı kendini test etme şansını 'memnuniyetle karşıladığı' iddia edilmişti. Corriere dello Sport ise farklı şeyler iddia etti.
Gazete, Leclerc ve ekibinin 'Ferrari'nin kararı karşısında şoke olduklarını ve hayal kırıklığına uğradıklarını', ve Leclerc ve ekibinin 'neler olacağına dair hiçbir fikirleri olmadığını' bildirdi.
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, talk after the race
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Bu konuda 'bir zayıflığı ortaya çıkarmamak' için sessiz kaldıkları iddia ediliyor.
Hamilton kısa bir süre önce sosyal medyada Mercedes'i Ferrari ile değiştirme kararına ışık tuttu ve Ferrari'de yarışmak gibi bir "çocukluk hayalini" gerçekleştirmek için bu adımı attığını açıkladı.
Hamilton, "Çok çeşitli duygularla dolu çılgın birkaç gün oldu."
"Ama artık hepinizin bildiği gibi, Mercedes'te geçirdiğim inanılmaz 11 yılın ardından, hayatımda yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi ve 2025'te Ferrari'ye katılacağım."
"Mercedes ile çocukken sadece hayalini kurabileceğim şeyleri başardıktan sonra, şimdi başka bir çocukluk hayalimi gerçekleştirme şansına sahip olduğum için kendimi inanılmaz şanslı hissediyorum. Ferrari için sürmek."
Mercedes patronu Toto Wolff, medyaya verdiği demeçte Hamilton'ın yerine geçecek pilotun henüz belirlenmediğini, bu aşamada çaylak bir pilottan deneyimli bir F1 yıldızına kadar herhangi bir ismin düşünülebileceğini söylemişti.
Ferrari yeni motor yazılımı sayesinde hibrit sistemden daha fazla verim alacak
Ferrari yeni motor yazılımı sayesinde hibrit sistemden daha fazla verim alacak Ferrari yeni motor yazılımı sayesinde hibrit sistemden daha fazla verim alacak
Ferrari Hamilton'la birlikte "rüya takımı" kurmayı mı hedefliyor?
Ferrari Hamilton'la birlikte "rüya takımı" kurmayı mı hedefliyor? Ferrari Hamilton'la birlikte "rüya takımı" kurmayı mı hedefliyor?
Ferrari, yeni SF-24'ün montajında sona geldi!
Ferrari, yeni SF-24'ün montajında sona geldi! Ferrari, yeni SF-24'ün montajında sona geldi!
Hamilton, Ferrari bombasını Mercedes'e nasıl bıraktı?
Hamilton, Ferrari bombasını Mercedes'e nasıl bıraktı? Hamilton, Ferrari bombasını Mercedes'e nasıl bıraktı?
Hamilton, iki ismi Ferrari'de istiyor: Bono ve Shovlin!
Hamilton, iki ismi Ferrari'de istiyor: Bono ve Shovlin! Hamilton, iki ismi Ferrari'de istiyor: Bono ve Shovlin!
Hamilton'ın Ferrari bombasının ardından Sainz'ın hamlesi ne olacak?
Hamilton'ın Ferrari bombasının ardından Sainz'ın hamlesi ne olacak? Hamilton'ın Ferrari bombasının ardından Sainz'ın hamlesi ne olacak?
Son Haberler
Ralf Schumacher: "Leclerc ve Hamilton arasında birinci pilot çekişmesi olabilir"
Ralf Schumacher: "Leclerc ve Hamilton arasında birinci pilot çekişmesi olabilir" Ralf Schumacher: "Leclerc ve Hamilton arasında birinci pilot çekişmesi olabilir"
Albon: "Söylentiler bana gurur veriyor ama önceliğim Williams"
Albon: "Söylentiler bana gurur veriyor ama önceliğim Williams" Albon: "Söylentiler bana gurur veriyor ama önceliğim Williams"
MotoGP Sepang testi: Martin testin açılış gününde Ducati ile lider
MotoGP Sepang testi: Martin testin açılış gününde Ducati ile lider MotoGP Sepang testi: Martin testin açılış gününde Ducati ile lider
Sauber'in yeni görünümlü F1 aracı, takımı arka sıralardan uzaklaştırabilecek mi?
Sauber'in yeni görünümlü F1 aracı, takımı arka sıralardan uzaklaştırabilecek mi? Sauber'in yeni görünümlü F1 aracı, takımı arka sıralardan uzaklaştırabilecek mi?
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar