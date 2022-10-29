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Formula 1 / Mexico City GP Haberler

Leclerc "Sorunlarımızı çözemezsek yarış kabusa dönecek"

Sıralama turlarını hayal kırıklığıyla sonlandıran Charles Leclerc, aracın tutarsız davranışlara sahip olduğunu ve bu sorunları çözmeleri gerektiğini söylüyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Leclerc "Sorunlarımızı çözemezsek yarış kabusa dönecek"
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Meksika yarış hafta sonunun Leclerc için pek iyi gittiğini söyleyemeyiz.

İkinci antrenman seansında kaza yaparak aracın arkasına hasar veren Leclerc, sıralama turlarında ise ön grubun en yavaşıydı ve günü, son turda Valtteri Bottas'a geçilmesinin ardından yedinci sırada tamamladı.

Sıralama seansı sonrası konuşan Leclerc, aracın tutarsız davrandığını düşünüyor ve yaşadıkları sorunları çözmedikleri takdirde pazar gününün kabusa döneceğini söylüyor.

Leclerc, "Dünkü kazadan dolayı mı bilmiyorum ama motorda garip veya yanlış bir şeyler vardı, üçüncü antrenmandan bu yana düzlüklerde oldukça fazla zaman kaybediyoruz."

"Belki Red Bull veya Mercedes ile kıyaslayamayız çünkü ilk günden beri durumun böyle olduğunun farkındayız. Ama evet, garip bir şeyler vardı. Motor yüksek hızda, gaza bastığımda bunu kabul etmiyordu. Umarım yarına kadar bu sorunları çözebiliriz, aksi takdirde; istikrarlı olmakta güçlük çekeceğimiz bir yarış olacak."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Dürüst olmak gerekirse aracın dengesi hakkında yorum yapmak çok zor çünkü yüksek hızda araç tutarlı değildi, motorla tam olarak istediğimi yapamıyordum."

"Bu nedenle aracın dengeli olup olmadığıyla ilgili konuşamam, çünkü motordan istediğim tepkileri aldığım takdirde oldukça iyi hissediyordum. Ancak araç çok tutarsızdı."

"Yüksek rakım nedeniyle performans kaybetmeniz doğal, Red Bull ve Mercedes bunu atlatmış gibi duruyorlar. Kendi adıma konuşacak olursam, üçüncü antrenman seansında ve sıralama turlarında henüz anlamlandıramadığım bir sorun yaşamıştım. Sürüş kolaylığıyla ilgili diye tahmin ediyorum."

"Yarışla ilgili yorumum yok. Eğer hâlâ aynı sorunları yaşarsam, o zaman yarış bir kabusa dönüşecek. Bu yüzden sorunları düzeltebilmeyi umuyorum."

"Sezonun açık ara en zor sıralama seansıydı. Yarın daha iyi göreceğiz." dedi.

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