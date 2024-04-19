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Formula 1 Çin GP

Leclerc: "Sonuçtan dolayı üzgünüm ama kuru zeminde ilerleme kaydettim"

Charles Leclerc, sıralama turlarında geride kalmasına rağmen tek turda ilerleme kaydettiği için mutlu görünüyor.

Ezel Tan
Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc, yağmur altında geçen sıralama turlarının son bölümünde kaza yaptı.

Araca hasar veren Leclerc, buna rağmen yola devam etti ve yedinci oldu.

Q1 ve Q2'de kuru zeminde iyi görünen Leclerc, seans sonrası şöyle dedi: "Seansın son bölümü, piste çıkış turundan itibaren son derece karmaşıktı çünkü lastikleri doğru sıcaklığa getirmek kolay değildi."

"Daha agresif olmaya çalıştım fakat 8. virajda aracı kaybettim."

"Bu bizim için sıralamayı biraz mahvetti. Yine de bence bugün çok daha fazlasını yapamazdık,"

"Bir kez daha sıralama turlarında elimden geleni yapamadım ve bundan dolayı mutlu olamam."

"Olumlu tarafa bakacak olursak, kuru zeminde iyi bir ilerleme kaydettim ve bu açıdan mutluyum çünkü lastikleri hazırlama konusunda çok çalıştım."

"En azından yarın için bunun karşılığını alacağım gibi görünüyor."

"Hedefim yarınki sıralama turlarında iyi bir performans sergilemek. Bugün zaten bir şeylerin geliştiğini göstermek istiyordum ama Q3'teki yağmur yüzünden bunu yapamadım."

"Yarın Sprint'te elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız ve ardından sıralamalarda ne olacağını göreceğiz."

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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