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Leclerc: "Sonuç hiçbir anlam ifade etmiyor"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, testlerin ardından mutlu olsa da, performansa hiç odaklanmıyor

Leclerc: "Sonuç hiçbir anlam ifade etmiyor"
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Ferrari, geride kalan üç günlük testlerde güçlü bir performans ortaya koydu ve testin en çok tur atan takımı oldu.

Bazıları İtalyan ekibi çoktan sezonun favorisi olarak ilan etti. Ancak Charles Leclerc buna katılmıyor.

Leclerc, "Oldukça iyi bir test oldu. Yapmak istediğimiz tüm testleri yaptık ve bu testte başarmak istediğimiz en önemli şey buydu; mümkün olduğunca çok kilometre tamamlamak istedik."

"Testleri büyük bir problem yaşamadan tamamladık. Bu, o açıdan olumlu bir ilk test oldu. Fakat performans açısından şimdilik söylenecek hiçbir şey yok."

"İşler yolunda gittiği için oldukça mutluyuz. Öte yandan sadece başımızı önümüze eğiyoruz ve her zamankinden daha sıkı çalışıyoruz."

"Kendimizi ilk sırada görmek güzel bir şey. ama bu, şu noktada hiçbir anlam ifade etmiyor ve bence takımdaki herkes de bunun farkında. Bu yüzden gerçekten performans tarafına hiç bakmıyoruz. Sadece kendimize odaklanıyoruz, aracın her şeyini anlamak adına mümkün olduğunca çok şey denemeye çalışıyoruz."

"Hepsi bu kadar. Şimdiden Bahreyn'e odaklanmış durumdayız."  dedi.

Günün gidişatı sorulduğunda Leclerc, "Test yapıyoruz, hâlâ ilk günlerdeyiz. Performans anlamında nerede olduğumuz hakkında hiçbir fikrimiz yok. Bunu bilmek imkansız. Bence 2019'da da bunu gördük."

"Genel anlamda olumlu bir test oldu. Büyük bir sorun yaşamadık. Bu, tamamen yeni bir aracımız olduğu için güzel bir şey. Şimdi çalışmaya devam etmemiz lazım."

"Özellikle sezon öncesindeki son test olan Bahreyn'de aracı daha fazla zorlamaya devam etmeliyiz. Fakat evet, oldukça pozitif bir üç gün oldu."

"Geçen yılki test nispeten sorunsuz geçmişti. Geçen yıl da performans anlamında nerede olduğumuzu bilmiyorduk. Bu yıl da nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Fakat geçen yıla kıyasla aynı süreçte daha fazla şey test ettik. Bu da iyi bir şey. Ancak performans anlamında hiçbir şey ifade etmiyor." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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