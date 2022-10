Leclerc: "Son yarışa kadar zorlamaya devam edeceğiz"

Yağışlı ve nispeten olaylı geçen Japonya GP'de, yapılan kazalar ve hava koşulları nedeniyle yarışın ilk turlarında kırmızı bayrak çıkarılmıştı.

Son 40 dakika kala başlayan yarışta, galibiyeti alan pilot Verstappen oldu. Verstappen, 2022 dünya şampiyonluğunu da elde etmiş oldu.

Yarışı ikinci sırada tamamlayan Leclerc, aldığı 5 saniye cezadan dolayı yarış sonucunda üçüncü sıraya düştü.

Yarıştaki performansı hakkında konuşan Ferrari pilotu, "Dürüst olmak gerekirse, beşinci turdan itibaren her şey kötüye gitti ve lastiklerle gerçekten çok zorlandım. Koşullar biraz Singapur yarışını andırdı."

"Lastikleri ısıtmakta çok iyiyiz, ancak üç ya da dört turdan sonra lastiklerin performansı bitmeye başlıyor."

"Tabii ki sinir bozucu bir gündü çünkü dördüncü turdan sonra tempomuzu kaybettik." dedi.

Ferrari pilotu, şampiyonluğu elde eden rakibi Verstappen'i kutladığını, ancak pilotlar şampiyonası sona erse de takım olarak son yarışa kadar zorlamaya devam edeceklerini belirtti.

The Honda constructors trophy delegate, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Charles Leclerc, Ferrari, 3rd position, on the podium

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images