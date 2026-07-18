Leclerc: "Son turum hakkında biraz hayal kırıklığı yaşıyorum"
Lando Norris’in cezasıyla yarışa ikinci çizgiden başlayacak olan Ferrari pilotu Charles Leclerc, sıralama turlarının ardından Mercedes ile aralarındaki farkı değerlendirdi.
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images
Belçika GP sıralama turlarının ardından basına konuşan Leclerc, pist üstünde yaşadığı şanssızlığı ve aracın durumunu şu sözlerle aktardı: "Maalesef şu anki tablomuz bu.”
“Silverstone bizim için beklentilerin üzerinde geçen, istisnai bir hafta sonuydu. Buradaki durumsa tahmin ettiğimiz noktaya çok daha yakın.”
“Son turum hakkında biraz hayal kırıklığı yaşıyorum; çünkü pit girişi için sallandığı söylenen bir sarı bayrak vardı ama bence pistten bakıldığında biraz yanıltıcı gözüküyordu.”
“Bu durum muhtemelen bana bir pozisyona mal oldu. Elbette o sarı bayrak olmasaydı çılgın bir tur atıp yarım saniyelik farkı kapatamazdım ama en azından bir sıra daha yukarıda yer almam mümkün olabilirdi."
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Guido De Bortoli / Getty Images
"Mercedes ile aramızdaki fark tamamen saf motor gücüyle alakalı. Bu konuda şu an kesinlikle bizden daha iyiler.”
“Biz yol tutuşunun öne çıktığı bölümlerde oldukça güçlüyüz ancak motor gücünün sınırları belirlediği alanlarda, özellikle düzlüklerde zorlanıyoruz.”
“Bununla birlikte, bugün virajlarda da çok güçlü göründüklerini kabul etmek gerek. Kısacası şu anda ellerinde gerçekten çok güçlü bir paket var.”
“Bizim yapmamız gereken şeyse bu tarz pistlerde elimizden geleni yapmak ve alabileceğimiz en iyi sonucu almaya odaklanmak."
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