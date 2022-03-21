Leclerc, son turda motor problemi olduğunu söyleyerek şaka yapmış

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Monakolu sürücü, sezonun ilk yarışında yeni F1-75 aracının güçlü performansından yararlanarak kusursuz bir sürüş yaptı.

Sakhir'de pole pozisyonunu alan ve yarışa lider başlayan Leclerc, yarışın ortasında Red Bull pilotu Max Verstappen'e karşı savunma yaptı ve giderek arayı açtı.

Daha sonra Pierre Gasly'nin aracı alev aldığı için güvenlik aracı çıktı ve yarış yeniden devam ettiğinde Leclerc mükemmel bir başlangıç yaparak yeniden fark açtı.

Birkaç tur sonra Verstappen'in aracı yakıt pompası nedeniyle arıza yapınca Hollandalı pilot yarış dışı kaldı ve Leclerc liderliği garantiledi.

Ferrari pilotu, son turda 13. viraja yaklaşırken takımına telsizden şaka yaptığını anlattı.

Leclerc, "Son turda telsizden, motorda garip bir durum olduğunu söyleyerek şaka yaptım."

"Eminim mühendislerden bazılarına kalp krizi yaşattım ama her şey iyiydi. Bu sefer eve galibiyet götürebildiğimiz için çok mutluyum." dedi.

Telsiz konuşması, Red Bull pilotu Sergio Perez son turda yarış dışı kaldığı için yayınlanmadı.

Konuşma şöyleydi:

Leclerc: "Motorda bir gariplik var!" [13. viraja yaklaşırken]

Mühendis: "Anlaşıldı! (Gülüyor)"

Leclerc: "Şaka yapıyorum!"

Mühendis: "(Hâlâ gülüyor) Anlaşıldı! Start düzlüğünde çift sarı bayraklar var Perez 1. virajda durdu."

Leclerc, 2019 yılında galibiyet için yarışıyordu ve lider konumdaydı ancak yarışın bitmesine 10 tur kala aniden motor performansını kaybetti.

Leclerc, bir silindiri çalışmayı bıraktığı için dramatik bir şekilde hız kaybetti ve arkasındaki Mercedes araçlarına geçildi. Bu nedenle yarışı üçüncü tamamlayabildi.

Charles Leclerc celebrates victory with his Ferrari team Photo by: Steven Tee / Motorsport Images