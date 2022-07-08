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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Leclerc: "Son turda lastikleri çalıştırmakta zorlandım"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Avusturya GP sıralamalarının son bölümünde, kırmızı bayrak sonrası pit yolunda uzun süre bekledikleri için lastikleri tam olarak ideal aralığa getirmekte zorlandığını söyledi.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Leclerc: "Son turda lastikleri çalıştırmakta zorlandım"
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Ferrari pilotları, ilk antrenman seansının ardından sıralamalarda da oldukça güçlüydü. Ferrari sıralamalarda ilk iki seansı zirvede tamamlarken 3. seansta zaman tablosunun zirvesi Red Bull pilotu Max Verstappen'deydi.

Son bölümdeki ilk hakların ardından Verstappen en hızlı isim olurken, seans Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın kazasıyla durduruldu. Hamilton'ın aracı kaldırıldıktan sonra seans yeniden başladı ancak bu sefer de Mercedes'in diğer pilotu George Russell kaza yaptı ve seans yeniden durduruldu.

Son haklar için yaklaşık 2 dakikalık bir zaman vardı ve seansa devam eden pilotlar, erkenden pit yolunda dizilerek pist üstü pozisyonu kazanmaya çalıştılar.

Ferrari pilotları son hızlı turlarına Verstappen'den önce başladılar. Önce Carlos Sainz, ardından Leclerc Verstappen'in derecesini geçerek ilk iki sıraya yükseldiler ancak Verstappen, turunu tamamladığında çok az farkla da olsa yeniden ilk sıraya yükseldi ve Red Bull'un evinde pole pozisyonunu kazandı.

Leclerc, son hızlı turlar öncesinde pitte uzun süre beklemelerinin tura hazırlıkta kendilerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Leclerc, "Kesinlikle şartlar zorlayıcıydı. Üçümüz çok yakındık. Bu açıdan heyecan verici bir sıralama seansı oldu. Son turumda, pit yolunda uzun süre beklememizin ardından lastikleri çalıştırmakta biraz zorlandım. Ancak Max biraz daha hızlıydı. Bu yüzden onu tebrik ediyorum. Umarım yarın heyecan verici bir yarış olur."

"Temiz bir yarış çıkarmak istiyorum. Açıkçası son 5 yarış benim açımdan biraz felaket oldu. Bu yüzden evet, her şeyin temiz olmasını ve sonunda hak ettiğimiz puanları kazanmayı umuyorum." dedi.

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