Leclerc: "Son sektörde lastikleri kaybettim"

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Japonya'da cuma günü yağmur altında geçtiğinden, takımların gerçek tempolarını görememiştik. Bu sabah gerçekleştirilen 3. antrenman seansında ise pist kuruydu ve bu seanstaki performanslara baktığımızda pole pozisyonu çekişmesinin Ferrari - Red Bull arasında geçeceği görüldü.

Sıralama turlarında ise beklenen oldu ve Ferrari ile Red Bull arasında yakın bir pole pozisyonu mücadelesi izledik. Sıralama turlarının ilk iki bölümde Red Bull'un üstünlüğü vardı, Ferrari son bölümde biraz daha yaklaşsa da Max Verstappen'in pole pozisyonunu almasına engel olamadı.

Leclerc, Q3'teki son turunda harika bir orta sektör geçirdi ve pole pozisyonuna yaklaştı ancak son sektörde kazandığı zamanın çoğunluğunu kaybetti. Bu da onun Verstappen'in 0.010 saniye arkasında 2. sırayı almasına neden oldu.

Sıralama turlarının ardından konuşan Leclerc, son sektörde lastikleri kaybettiğini dile getirirken; yarın yağmurun yarışı etkileyebileceğini de vurguladı.

Leclerc, "Buradaki turlar çetrefilli oluyor çünkü ilk sektörde hızlı olduğunuzda, [lastikleri harcadığınız için] son sektörde zaman kaybediyorsunuz. Son turumda ilk sektör ile son sektör arasındaki dengeyi yakalamaya çalıştım ama lastikleri son sektörde biraz kaybettim. Bu yüzden zaman da kaybettim."

"Herkes çok yakın ve bunu görmek güzel. Yarın bu noktadan güzel bir yarış geçirmeye çalışacağız. Yarışa giderken, elimizde sınırlı sayıda veri olacak. Bu, her zaman bir meydan okumadır ama araçtaki hissiyat iyi."

"Bekleyip yarınki koşulları görelim, yarışın bir noktasında yağmur gelecekmiş gibi duruyor. Eğlenceli bir yarış olmalı." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images