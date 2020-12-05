Leclerc, son seansta tek tur atma nedenini açıkladı

Sebastian Vettel'in ikinci seansta elendiği sıralamalarda, Leclerc son turuyla son seansa kalmayı başarmıştı.

Leclerc'in ön grup mücadelesine dahil olması beklenmiyordu ancak o, son seanstaki ilk turunda attığı 53.613'lük turuyla harika bir derece elde etti ve ön gruba çok yakın bir yerde kendisine yer buldu.

Telsizden memnuniyetini dile getiren Leclerc, son seansta tek bir hızlı tur atıp garaja geldikten sonra aracından çıkarak pit duvarına geçti ve ardından mücadeleye devam etmedi.

İlk hakların ardından Leclerc'in arkasında yer alan Mercedes pilotları, son haklarında derecelerini geliştirerek 1. ve 2. sıraya yükselirken Leclerc, turunu erkenden atmasına rağmen Max Verstappen'in arkasında 4. oldu.

Leclerc, son seansta tek bir set yumuşak lastiğinin olduğunu, bu yüzden seansın başında çok fazla trafiğe maruz kalmadan şansını denemek istediğini söyledi.

Leclerc, "Yeni set lastiğim kalmamıştı. Bu yüzden, iki gerekçeyle seansın sonunu beklemek yerine erkenden piste çıkmaya karar verdim."

"Öncelikle seansın sonunda trafikte karışıklık olmasını bekliyorduk, ikinci olarak açık bir düşüncem vardı. Hemen piste çıkıp, işimi yapmak istiyordum ve bunu yaptık."

"Dürüst olmak gerekirse, seansın ilerleyen dakikalarında piste çıksam bundan daha iyi olabilir miydim bilmiyorum. Bu yüzden bugünden aşırı mutluyum." dedi.

Leclerc, hızlı turunda ilk virajda geç fren yaparak her şeyi batırmaktan korktuğunu ancak daha önce Pierre Gasly'e ait araç üstü görüntüyü izlemesinin ardından turu bir araya getirmeyi başardığını söyledi.

Leclerc, "Bunun mükemmel bir tur olduğunu söylemek istemiyorum çünkü her zaman daha iyisini yapabilirsiniz."

"Ancak dürüst olmak gerekirse istediğim her şeyi yaptım. Korkmuştum çünkü ilk viraja çok geç frenle girdim ancak bir şekilde o virajı dönmeyi başardım ve ayrıca iyi bir çıkış yakaladım."

"4. virajda bir ses duydum ve ardından lastiklerin turun sonuna kadar dayanacağından emin değildim."

"Bugün 3. antrenmandan sonra sıralamalarda sürüş açısından devasa adım attım. Pierre Gasly'nin araç üstü görüntüsünü izlememin ardından pisti, özellikle de 8. virajın çıkışındaki bordürleri daha fazla kullanmayı başardım. Bu yüzden Pierre'e teşekkürler!" dedi.

Sıralamalardaki iyi sonuca rağmen Leclerc, yarışta zorlanacaklarını söyledi.

Leclerc, "Bu sene birkaç defa, sıralamalarda olmamız gereken yerden daha iyi pozisyonlarda olmayı başardık."

"Bu bize Pazar günü için çok fazla umut veriyor. Ancak bu tür sıralamaların ardından Pazar günleri hayal kırıklıklarımız oldu. Bu yüzden gerçekçi olmalıyız."

"Bundan ders çıkarmalıyız. Yarın zor bir gün olacak. Bugünkü kadar rekabetçi olacağımızı düşünmüyorum."

"Pist üstünde en hızlı 4. araca sahip olduğumuzu düşünmüyorum. Bekleyip görelim. Elimizdekinden maksimumu almaya çalışacağız." dedi.