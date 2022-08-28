Leclerc, son pit çağrısına rağmen Ferrari'ye kızgın değil
Charles Leclerc, Ferrari'ye karşı herhangi bir kızgınlık veya kırgınlık hissetmiyor.
İlk turda fren kanalına kaçan bir vizör kaplaması nedeniyle erkenden pite giren Leclerc sonrasında fena bir tempo tutturmadı ve yarışı beşinci bitirecek gibiydi, ancak takım son iki tur pite kala en hızlı tur puanını elde etmek amacıyla kendisini pite aldı.
Pitten çıkarken Fernando Alonso ile yan yana gelen ve Kemmel düzlüğünde rakibine geçilen Leclerc, son turda yerini geri aldı ancak bu durum en hızlı turu elde etmesini engelledi.
Ancak dahası da vardı; yarışın hemen sonunda Leclerc'in pit yolunda hız limitini aştığı ortaya çıktı ve Monakolu pilot bu nedenle beş saniye ceza alarak altıncılığa geriledi.
Pite girme kararı nedeniyle hayal kırıklığı hissetmeyen Leclerc, aldığı cezanın sorumluluğunu da üstleniyor.
Leclerc, "Dürüst olmak gerekirse, starttan sonra oldukça umutluydum, ancak sonrasında frenler tutmamaya başladı, bu yüzden durup her şeyi yeniden başlatmak zorunda kaldık. O andan itibaren zor bir yarış olacağını biliyordum ama sonunda 5. sıra ve sonradan gelen 6. sıra için üzgünüm."
"Pit yolu cezası şanssızlık değildi, sadece benim hatamdı. Bu bir hataydı ancak bu hafta sonu yeterince hızlı da değildik. Bu çok büyük sorun ve üzerinde çalışmamız gerekiyor."
"Özellikle Red Bull'un bu hafta sonu gösterdiği tempodan ötürü şampiyonluk çok zor görünmeye başladı. Çok, çok zor olacak ama başımı öne eğip, yarışa odaklanmaya çalışacağım ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Yarışlara odaklanacağım ve sonuçların ne olduğunu göreceğim" dedi.
Charles Leclerc, Ferrari F1-75
Photo by: Erik Junius
Alonso: "Lewis hatasını kabul etti, bundan memnunum"
Schumacher: "Belçika'daki ilk yarışıma çıktığım için mutluyum"
Son Haberler
Seidl: "Bir haftalık arada toparlanacağız"
McLaren takım patronu Andreas Seidl, Spa'da puanın mümkün olmadığını ve Zandvoort'ta geri döneceklerini söyledi.
Mercedes, 2022 konseptini terk etme konusunda kararsızlık yaşıyor
Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, gelecek sene için sahip oldukları mevcut araç konseptinde değişiklik yapıp yapmama konusunda kararsızlık yaşadıklarını kabul etti.
Albon: "Arkamdaki trenin büyüdüğünü gördükçe, daha iyi hissettim"
Williams pilotu Alex Albon, Belçika GP'de arkasında oluşan 5 araçlık tren grubunu arkasında tutarak 1 puan almasının ardından çok mutlu olduğunu, bunun F1'deki en iyi yarışlarından birisi olduğunu söyledi.
F1, Zandvoort'taki oval bölümde DRS kullanımını deneyecek
Formula 1, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Hollanda GP'nin 1. antrenman seansında Zandvoort pistinin oval bölümünde DRS kullanımını test edecek.