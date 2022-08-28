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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Leclerc, son pit çağrısına rağmen Ferrari'ye kızgın değil

Charles Leclerc, Ferrari'ye karşı herhangi bir kızgınlık veya kırgınlık hissetmiyor.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Altay Gök
Leclerc, son pit çağrısına rağmen Ferrari'ye kızgın değil
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İlk turda fren kanalına kaçan bir vizör kaplaması nedeniyle erkenden pite giren Leclerc sonrasında fena bir tempo tutturmadı ve yarışı beşinci bitirecek gibiydi, ancak takım son iki tur pite kala en hızlı tur puanını elde etmek amacıyla kendisini pite aldı. 

Pitten çıkarken Fernando Alonso ile yan yana gelen ve Kemmel düzlüğünde rakibine geçilen Leclerc, son turda yerini geri aldı ancak bu durum en hızlı turu elde etmesini engelledi.

Ancak dahası da vardı; yarışın hemen sonunda Leclerc'in pit yolunda hız limitini aştığı ortaya çıktı ve Monakolu pilot bu nedenle beş saniye ceza alarak altıncılığa geriledi.

Pite girme kararı nedeniyle hayal kırıklığı hissetmeyen Leclerc, aldığı cezanın sorumluluğunu da üstleniyor.

Leclerc, "Dürüst olmak gerekirse, starttan sonra oldukça umutluydum, ancak sonrasında frenler tutmamaya başladı, bu yüzden durup her şeyi yeniden başlatmak zorunda kaldık. O andan itibaren zor bir yarış olacağını biliyordum ama sonunda 5. sıra ve sonradan gelen 6. sıra için üzgünüm."

"Pit yolu cezası şanssızlık değildi, sadece benim hatamdı. Bu bir hataydı ancak bu hafta sonu yeterince hızlı da değildik. Bu çok büyük sorun ve üzerinde çalışmamız gerekiyor."

"Özellikle Red Bull'un bu hafta sonu gösterdiği tempodan ötürü şampiyonluk çok zor görünmeye başladı. Çok, çok zor olacak ama başımı öne eğip, yarışa odaklanmaya çalışacağım ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Yarışlara odaklanacağım ve sonuçların ne olduğunu göreceğim" dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Photo by: Erik Junius

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