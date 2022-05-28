Leclerc: "Son derece mutluyum"

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Ferrari pilotu, evindeki sıralama turlarında üç seansta da en hızlı isim olmayı başardı ve pole pozisyonunu kazandı.

Leclerc, Q3'ün son saniyelerinde en hızlı ilk sektör zamanıyla geliyordu ancak Perez'in kazası kırmızı bayraklara yol açtığı için seans erken bitmiş oldu.

Leclerc böylece 1:11.376'lık derecesiyle Monako'da pole pozisyonunu kazanırken onu Sainz ve Perez takip ettiler.

Seanstan sonra konuşan Monakolu şunları söyledi: "Bu çok özel. Son derece mutluyum."

"Şimdiye kadar çok pürüzsüz bir hafta sonu oldu ve aracın hızlı olduğunu biliyordum. Sadece işimi yapmalıydım ve mükemmel gitti."

"Kırmızı bayrak öncesi son turum gerçekten iyiydi. Yine de bizim için bir şey değişmedi."

"Son turda gerçekten sınırdaydım. Son sektörde lastikleri doğru aralığa getirmekte zorlandım çünkü trafik vardı ve arka taraf biraz kayıyordu ancak yine de tur zamanı geldi."

"Son turda zamanımı oldukça geliştiriyordum ve sanırım durmadan önce 0.4 saniye daha hızlıydım. Yani iyi bir turdu ama dürüst olmak gerekirse araç muhteşem hissettirdi ve Carlos'un benimle birlikte ön çizgide olması harika."

Son olarak Leclerc, yarınki havanın yağmurlu olma ihtimali hakkında şunları ekledi: "Kuru zemin biraz daha tahmin edilebilir olur ama ne olursa olsun rekabetçiyiz. Bu yüzden iyi olacağız."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images