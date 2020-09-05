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Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Son bölüme kalacağımızı düşünmüyorum"

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Leclerc: "Son bölüme kalacağımızı düşünmüyorum"
Ekleyen:
, Editör

Ferrari pilotu Charles Leclerc, sıralama turlarında son bölüme kalabileceklerine inanmadığını belirtti.

Ferrari, geçen haftaki Belçika GP'den daha iyi bir cuma günü geçirmeyi başardı ancak takımın yarış temposu gerçekten kötüydü.

Ferrari pilotları, bazı sürücülerin dereceleri silindiği için tek turda daha önlerde yer aldılar.

Seansın ardından konuşan Leclerc, yarış temposunu geliştirmeleri gerektiğini dikkat çekti ve tek turda daha iyi olsalar bile Q3'e kalmalarının çok zor olduğunu belirtti.

"Düşük yakıt yüküyle attığımız turların kötü geçmesini beklemiştik ama daha iyi gitti. Diğer tarafta yarış temposunda beklediğimizden daha gerideydik. Yarış için bir şeyler bulmak gerek, aksi takdirde bizim için çok zor olacak."

"Araçta çok fazla yakıt varken lastiklerin dengesi iyi değil ve çok fazla aşınma var."

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, in the pit lane

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, in the pit lane

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

"Yapacak çok fazla işimiz olduğu ortada. Şimdilik iyi bir sıralama tempomuz olduğunu görmek güzel. Ama söylediğim gibi, araçtaki yakıt miktarı artınca onu kontrol etmek zorlaşıyor. Bir çözüm bulacağımıza eminim."

"Hedefimiz hem sıralama hem de yarışta rekabetçi olmak. Bugün düşük yakıt yüküyle yaptığımızdan daha fazlasını yapmayı beklemiyorum. Umarım yarış temposunu artırabiliriz."

"Yarın sıralama turlarında üçüncü bölüme kalmayı umuyoruz ama yine çok yakın olacağız. Şimdilik gerçekçi olmamız gerekiyor ve açıkçası son bölüme kalacağımızı sanmıyorum. Henüz üçüncü bölüme kalacak performansımız yok, fakat oraya yakınız."

 
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Editör Kemal Şengül

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