Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Hamilton: “Taktiklere ihtiyacım yok”
Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Leclerc: "Son bölümde bir şeyler yanlıştı"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari pilotu Charles Leclerc, sıralama turlarının ikinci bölümünde kendilerini yavaşlatan bir şey olduğunu düşünüyor ve değişen rüzgar yönünün kendilerini olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Leclerc: "Son bölümde bir şeyler yanlıştı"

Ferrari pilotları, üçüncü antrenman seansında hatta sıralama turlarının başında çok iyi bir görüntü çizmişlerdi.

Ancak Carlos Sainz ikinci seansta kaza yapıp 15. olurken, Charles Leclerc ancak en iyi yedinci zamanı yaptı.

Sonuç nedeniyle hayal kırıklığı yaşayıp yaşamadığı sorulduğunda Leclerc, "Evet, bugün gerçekten daha fazlasını bekliyorduk. Durum üzüntü verici. Sanırım ikinci bölümden itibaren bir şeylerde eksik kaldık, hissiyat öncesiyle tam olarak aynı değildi. Bu yüzden durum üzüntü vericiydi fakat olan oldu."

"Daha iyi pozisyonlarda olmayı istiyorum. Carlos için de çok kötü oldu çünkü ikimiz de ilk ona girmek istiyorduk. Aslında İlk bölümde çok umut verici görünüyorduk. Özellikle Carlos'un durumu çok iyiydi."

"İkinci bölümden itibaren rüzgarın yönü değişti ve aracın arkasıyla daha fazla mücadele etmeye başladım. Carlos da aynı sorunlarla mücadele etti. Bu yüzden yarın için araçta neleri daha iyi yapabileceğimizi anlamalıyız. Ayarları değiştiremeyiz ama ön kanat ya da aracı daha iyi kullanmamıza yardımcı olacak bir şey bulabiliriz." cevabını verdi.

Leclerc, ikinci bölümde rüzgarın yönünün değiştiğini ve bunun kendilerini daha fazla etkilediğini belirtti.

"Dürüst olmak gerekirse bugün ikinci bölümde gerçekten zorlandım. Rüzgarın değişmesiyle beraber aracın arka tarafı çok fazla hareket etmeye başladı ve onu hissetmekte zorlandım. Bugün yedinci sıradayız. İyi bir yarış tempomuz olduğunu biliyoruz ama aynı zamanda burada geçiş yapmak çok zor. Durum biraz karmaşık olacak."

"Carlos bana kazasından bahsetti, bana aracın arka kısmını kaybettiğini söyledi. Ben de neredeyse kaybediyordum ama ondan biraz daha şanslıydım."

"Bence son bölümde rüzgar yönünün değişmesi bizi diğerlerinden daha fazla etkiledi ve nedenini anlamamız gerekiyor. Olumlu taraf, iyi bir yarış temposuna sahip olmamız olabilir, bu yüzden yarın hakkında biraz daha fazla güven hissediyorum."

Leclerc, yarış tempoları çok iyi olduğu için pozitif olduğunu ancak bunu kanıtlayabilmeleri için önlerindeki isimleri geçmeleri gerektiğini belirtti.

"Yarış hızımız ama bunu kanıtlamak için trenin başında olmalıyız ve şimdilik geride kalmış durumdayız. Başlangıçta kazanılacak çok fazla şey var ama aynı zamanda kaybedecek çok şey de var, bu yüzden mümkün olan en iyi sonucu almak için mümkün olan en iyi başlangıcı yapmaya çalışacağım."

"McLaren ve AlphaTauri bugün bizden daha iyiydi fakat yarın en iyisini yapmaya çalışacağız. Yarın özellikle bu pistte geçiş yapmak kolay olmayacak. Yani start önemli olacak. Bana göre yarışta güçlü bir tempomuz var. Umarım biraz temiz hava bulabiliriz ve eğer durum böyleyse, iyi bir yarış çıkarabiliriz. Eğer temiz hava yoksa o zaman geçiş yapmak zor olacak."

"McLaren ile ilgili olarak konuşursak, bu hafta sonu onlardan biraz daha güçlüyüz ancak Lando'nun arkasında başladığımız düşünüldüğünde, bu avantajı kanıtlamak bizim için zor. İyi bir başlangıç yapmak önemli olacak fakat gereksiz yere risk almamak gerek. Çünkü kazanabileceğinizden daha fazlasını kaybedebilirsiniz."

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Hamilton: “Taktiklere ihtiyacım yok”

Önceki haber

Hamilton: “Taktiklere ihtiyacım yok”
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton sorusu Verstappen'i kızdırdı

6 s
2
Formula 1

Hamilton: “Taktiklere ihtiyacım yok”

1 s
3
Formula 1

Macaristan GP: Hamilton ve Mercedes altı yarış aradan sonra pole pozisyonunda!

8 s
4
Formula 1

Leclerc: "Son bölümde bir şeyler yanlıştı"

1 s
5
Formula 1

Horner: ''Mercedes'in Bottas'ı Silverstone'da nasıl kullandığını gördük''

9 s
Son Haberler
Leclerc: "Son bölümde bir şeyler yanlıştı"
F1

Leclerc: "Son bölümde bir şeyler yanlıştı"

1 s
Hamilton: “Taktiklere ihtiyacım yok”
F1

Hamilton: “Taktiklere ihtiyacım yok”

1 s
Perez: "Daha fazla zamanımız olduğunu düşünmüştük"
F1

Perez: "Daha fazla zamanımız olduğunu düşünmüştük"

2 s
Norris, yarışta Gasly'i geçebileceğini düşünüyor
F1

Norris, yarışta Gasly'i geçebileceğini düşünüyor

2 s
Horner: “Silverstone ve Budapeşte’de Mercedes’in daha güçlü olacağını biliyorduk”
F1

Horner: “Silverstone ve Budapeşte’de Mercedes’in daha güçlü olacağını biliyorduk”

3 s
Son Videolar
Macaristan GP grid pozisyonları 01:05
Formula 1
2 s

Macaristan GP grid pozisyonları

Macaristan GP hakkında bilmeniz gerekenler 02:15
Formula 1
30 Tem 2021

Macaristan GP hakkında bilmeniz gerekenler

Seidl: 00:54
Formula 1
28 Tem 2021

Seidl: "Sprint yarışlarını spesifik pistlerde kullanmalıyız"

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı? 07:45
Formula 1
21 Tem 2021

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı?

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli 14:30
Formula 1
20 Tem 2021

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Perez: "Daha fazla zamanımız olduğunu düşünmüştük" Macaristan GP
Formula 1

Perez: "Daha fazla zamanımız olduğunu düşünmüştük"

Verstappen: "Mercedes'i yenmek zor olacak"
Formula 1

Verstappen: "Mercedes'i yenmek zor olacak"

Verstappen: "Tüm hafta sonu biraz gerideydik" Macaristan GP
Formula 1

Verstappen: "Tüm hafta sonu biraz gerideydik"

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton sorusu Verstappen'i kızdırdı
Formula 1 Formula 1

Hamilton sorusu Verstappen'i kızdırdı

Hamilton: “Taktiklere ihtiyacım yok”
Formula 1 Formula 1

Hamilton: “Taktiklere ihtiyacım yok”

Macaristan GP: Hamilton ve Mercedes altı yarış aradan sonra pole pozisyonunda!
Formula 1 Formula 1

Macaristan GP: Hamilton ve Mercedes altı yarış aradan sonra pole pozisyonunda!

Leclerc: "Son bölümde bir şeyler yanlıştı"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Son bölümde bir şeyler yanlıştı"

Horner: ''Mercedes'in Bottas'ı Silverstone'da nasıl kullandığını gördük''
Formula 1 Formula 1

Horner: ''Mercedes'in Bottas'ı Silverstone'da nasıl kullandığını gördük''

Perez: "Daha fazla zamanımız olduğunu düşünmüştük"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Daha fazla zamanımız olduğunu düşünmüştük"

Sainz: ''22G'lik bir kazaydı''
Formula 1 Formula 1

Sainz: ''22G'lik bir kazaydı''

Gece çalışma yasağını delen Ferrari, Sainz'ın güç ünitesini değiştirdi
Formula 1 Formula 1

Gece çalışma yasağını delen Ferrari, Sainz'ın güç ünitesini değiştirdi

Son Haberler

Leclerc: "Son bölümde bir şeyler yanlıştı"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Son bölümde bir şeyler yanlıştı"

Hamilton: “Taktiklere ihtiyacım yok”
Formula 1 Formula 1

Hamilton: “Taktiklere ihtiyacım yok”

Perez: "Daha fazla zamanımız olduğunu düşünmüştük"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Daha fazla zamanımız olduğunu düşünmüştük"

Norris, yarışta Gasly'i geçebileceğini düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Norris, yarışta Gasly'i geçebileceğini düşünüyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.