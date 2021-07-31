Leclerc: "Son bölümde bir şeyler yanlıştı"

Ferrari pilotları, üçüncü antrenman seansında hatta sıralama turlarının başında çok iyi bir görüntü çizmişlerdi.

Ancak Carlos Sainz ikinci seansta kaza yapıp 15. olurken, Charles Leclerc ancak en iyi yedinci zamanı yaptı.

Sonuç nedeniyle hayal kırıklığı yaşayıp yaşamadığı sorulduğunda Leclerc, "Evet, bugün gerçekten daha fazlasını bekliyorduk. Durum üzüntü verici. Sanırım ikinci bölümden itibaren bir şeylerde eksik kaldık, hissiyat öncesiyle tam olarak aynı değildi. Bu yüzden durum üzüntü vericiydi fakat olan oldu."

"Daha iyi pozisyonlarda olmayı istiyorum. Carlos için de çok kötü oldu çünkü ikimiz de ilk ona girmek istiyorduk. Aslında İlk bölümde çok umut verici görünüyorduk. Özellikle Carlos'un durumu çok iyiydi."

"İkinci bölümden itibaren rüzgarın yönü değişti ve aracın arkasıyla daha fazla mücadele etmeye başladım. Carlos da aynı sorunlarla mücadele etti. Bu yüzden yarın için araçta neleri daha iyi yapabileceğimizi anlamalıyız. Ayarları değiştiremeyiz ama ön kanat ya da aracı daha iyi kullanmamıza yardımcı olacak bir şey bulabiliriz." cevabını verdi.

Leclerc, ikinci bölümde rüzgarın yönünün değiştiğini ve bunun kendilerini daha fazla etkilediğini belirtti.

"Dürüst olmak gerekirse bugün ikinci bölümde gerçekten zorlandım. Rüzgarın değişmesiyle beraber aracın arka tarafı çok fazla hareket etmeye başladı ve onu hissetmekte zorlandım. Bugün yedinci sıradayız. İyi bir yarış tempomuz olduğunu biliyoruz ama aynı zamanda burada geçiş yapmak çok zor. Durum biraz karmaşık olacak."

"Carlos bana kazasından bahsetti, bana aracın arka kısmını kaybettiğini söyledi. Ben de neredeyse kaybediyordum ama ondan biraz daha şanslıydım."

"Bence son bölümde rüzgar yönünün değişmesi bizi diğerlerinden daha fazla etkiledi ve nedenini anlamamız gerekiyor. Olumlu taraf, iyi bir yarış temposuna sahip olmamız olabilir, bu yüzden yarın hakkında biraz daha fazla güven hissediyorum."

Leclerc, yarış tempoları çok iyi olduğu için pozitif olduğunu ancak bunu kanıtlayabilmeleri için önlerindeki isimleri geçmeleri gerektiğini belirtti.

"Yarış hızımız ama bunu kanıtlamak için trenin başında olmalıyız ve şimdilik geride kalmış durumdayız. Başlangıçta kazanılacak çok fazla şey var ama aynı zamanda kaybedecek çok şey de var, bu yüzden mümkün olan en iyi sonucu almak için mümkün olan en iyi başlangıcı yapmaya çalışacağım."

"McLaren ve AlphaTauri bugün bizden daha iyiydi fakat yarın en iyisini yapmaya çalışacağız. Yarın özellikle bu pistte geçiş yapmak kolay olmayacak. Yani start önemli olacak. Bana göre yarışta güçlü bir tempomuz var. Umarım biraz temiz hava bulabiliriz ve eğer durum böyleyse, iyi bir yarış çıkarabiliriz. Eğer temiz hava yoksa o zaman geçiş yapmak zor olacak."

"McLaren ile ilgili olarak konuşursak, bu hafta sonu onlardan biraz daha güçlüyüz ancak Lando'nun arkasında başladığımız düşünüldüğünde, bu avantajı kanıtlamak bizim için zor. İyi bir başlangıç yapmak önemli olacak fakat gereksiz yere risk almamak gerek. Çünkü kazanabileceğinizden daha fazlasını kaybedebilirsiniz."

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images