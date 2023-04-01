Leclerc: "Son anlarda yağmur yağacağını düşündük"

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Ferrari pilotları hafta sonu boyunca ön bölümden epey uzak göründüler ve yarışa da ilk dördün dışından başlayacaklar.

Sıralama turlarında yedinci olan Leclerc, ilginç şekilde son anlarda pite gelerek seansa devam etmedi. Bunun temel sebebi ise Ferrari'nin yağmur ihtimali nedeniyle araca az yakıt koymasıydı.

Leclerc bu konuda şöyle diyor: "Araçta Q3'te iki tur atmak için yeterli yakıt yoktu."

"Fakat yağmur yağacağını düşünüyorduk ve iki değil sadece bir tur atmaya karar verdik."

"Ne yazık ki ön bölümle aramızda çok fazla fark vardı. Ayrıca ilk sektörde Sainz ile ne olduğunu anlamamız gerekiyor çünkü ilk turun ardından benim zorlamam gerekiyordu, oysa o ikinci turunu attı."

"İlk sektörün tamamında önümdeydi ve lastiklerini hazırlıyordu. Bu gerçekten üzüntü vericiydi."

"Yine de çok daha iyisini yapabilirdim dersem yalan söylemiş olurum çünkü sadece biraz daha iyi olabilirdik."

Leclerc yarışta daha güçlü olacaklarını düşünüyor.

"Yarışta kesinlikle daha iyi bir araca sahip olacağız fakat bu, bugünkü yedinciliğimizi haklı çıkarmıyor."

"Araçta daha fazla potansiyelimiz vardı. Daha iyi bir iş çıkarmalıydım, her şeyi daha iyi yönetmeliydim."

Mercedes sorulduğunda Leclerc, "Şu ana kadar onlara çok fazla odaklanmadım, bu yüzden Mercedes beni şaşırtmadı."

"Kendimize ve araçla ilgili hislerimize odaklanmıştım, bu yüzden etrafa çok fazla bakmadım." dedi.