Leclerc: “Son ana kadar şampiyonluğa inanmaya devam edeceğim”

Japonya Grand Prix’sinde Lewis Hamilton ile farklı araç ve fren ayarları denediklerini ve kendisinin o dönem eski düzende kalmayı seçtiğini doğrulayan Leclerc, bu kararın ardından büyük bir teknik çıkmaza girdiklerini itiraf etti: "Lewis kesinlikle haklı: Japonya'da araç ayarlarını değiştirme ve farklı yönleri deneme kararını takım olarak birlikte almıştık.”

“Ancak dürüst olmak gerekirse, son iki hafta sonu benim için başlangıçta tahmin ettiğimden çok daha zor, çok daha sıkıntılı geçti.”

“Bu yüzden Barselona'dan itibaren artık yönümüzü değiştiriyoruz ve tamamen Lewis'in tercih ettiği teknik doğrultuda ilerliyoruz.”

“Barselona'ya ciddi bir güncelleme paketi ve yeni parçalar getiriyoruz. Cuma günkü ilk antrenman seansı benim için bu yeni ayarlara güven kazanmak adına kritik bir önem taşıyacak."

Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Kendi evi Monako’da yaşadığı kaza ve puan kaybının yarattığı hayal kırıklığını da gizlemeyen Leclerc, "Monako benim için takvimdeki diğer pistlerden çok daha farklı bir yere sahip. Bu yüzden pazar günü yaşananlardan sonra orayı kafamda bitirmek ve yoluma devam etmek diğer yarışlara kıyasla çok daha zor oldu.”

“Yarın direksiyon başına geçip bu kötü sayfayı tamamen kapatmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşı Lewis Hamilton’ın sezona harika bir başlangıç yaptığını ve yeni şasi mimarisinin Hamilton'ın sürüş tarzına çok daha doğal uyum sağladığını belirten Leclerc, efsane pilottan hâlâ öğreneceği çok şey olduğunu söyledi: "Lewis'in sürüş tarzını, tıpkı diğer pilotlarda yaptığım gibi her zaman inceliyorum.”

“Ancak sürüş, bir pilotu şampiyon yapan şeylerin sadece küçük bir parçası. Lewis bu sporda o kadar çok şampiyonluk kazandı ki sadece pist üstündeki çizgisine bakamazsınız.”

Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

“Benim asıl odaklandığım ve ondan kaptığım şeyler; mühendislerle olan çalışma şekli, vizyonu, araç içindeki hisleri ve takımdan tam olarak ne talep ettiği."

Şampiyonluk inancını da henüz kaybetmediğini vurgulayan Monakolu pilot, sözlerini şöyle noktaladı: "Son ana kadar şampiyonluğa inanmaya devam edeceğim.”

“Mercedes şu an çok güçlü ve aradaki puan farkını eritmek kesinlikle çok zorlu bir görev olacak; ancak ben henüz pes etmiş değilim.”

“Bu yıl güncellemelerin savaşı belirleyeceğini biliyoruz; eğer Barselona'da getirdiğimiz parçalar iyi çalışırsa hâlâ her şey mümkün."