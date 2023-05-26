Leclerc: "Sıralamalarda Red Bull'u yenmek için 'özel bir tur' atmamız gerek"
Charles Leclerc, bu hafta sonu yapılacak olan Monako GP sıralamalarında Red Bull'u yenebilmek için "özel bir turu" bir araya getirmelerinin gerektiğini söyledi ancak diğer taraftan diğer takımları da göz ardı etmediklerini kabul etti.
Son dönemde yaptığı hatalarla - Miami'de iki kez kaza yaptı- birlikte hayal kırıklığı dolu yarışlar geçiren Leclerc, bu hafta sonu kendi evinde çıkacağı yarışta galibiyet mücadelesi vermeyi umuyor.
Geçmiş senelerde Monako'da çok hızlı sıralamalar çıkaran Leclerc, bu sene de benzer bir performans sergilemek istiyor.
Leclerc, Monte Carlo caddelerinde bile Red Bull'u geride bırakabilmek için güçlü performans sergilemeleri gerektiğini söyledi.
Leclerc, "Dürüst olmam gerekirse, yine yenilmesi gereken takımın Red Bull olacağını düşünüyorum. Özel bir turla, belki sıralamalarda onları yenebiliriz." dedi.
Leclerc, Azerbaycan GP'de gerçekleştirilen iki sıralama seansında bunu başarmış ve iki kez pole pozisyonunu kazanmıştı. Buna karşı Leclerc, hem sprintte hem de yarışta Red Bull pilotlarıyla mücadele edemedi.
Leclerc, "Yarış içerisinde onlar aşırı hızlı. ancak tekrarlamam gerekirse, bu tür pistte geçiş yapmak çok zor. Ve burada sadece Red Bull hızlı olmayacak, Aston Martin de mücadelenin içerisinde olacak. Mercedes de çok farklı görünüşe sahip bir araçla geldi. Onların da nasıl performans göstereceğini merak ediyorum."
"Nerede olduğumuzu ve neyin mümkün olduğunu görmemiz gerek." dedi.
Leclerc için büyüdüğü Monte Carlo caddelerinde yarışıyor olmak, diğerleri için daha özel bir deneyim oluyor.
Leclerc, "Bu piste her geldiğimizde, sıralamalara kadar adım adım ilerleyip sınırları bulmak gerekiyor. Sıralamalarda tam gaz gidiyorsunuz ve bu inanılmaz bir his."
"Bu pistte hissettiğiniz heyecan ve adrenalin inanılmaz. Bu durum bana biraz, gerçekten pek düşünme fırsatımızın olmadığı karting günlerini hatırlatıyor çünkü burada virajlar yok. Viraj ardına viraj geçiyoruz."
"Sadece heyecan verici ve muhtemelen senenin en iyi sıralamaları." dedi.
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