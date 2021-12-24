Leclerc: "Sıralama ve yarış performansı arasında dengeye ihtiyacım var"

Leclerc ve takıma yeni katılan Carlos Sainz, bu yıl İtalyan takımın daha iyi performans göstermesine yardımcı oldular.

2020 sezonunu altıncı sırada tamamlayan ve tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Ferrari, bu yıl şampiyonada üçüncü sırada yer aldı.

Her iki sürücü de bireysel anlamda gerçekten iyi bir sezonu geride bıraktılar. Fakat Leclerc, Ferrari'nin Mercedes ve Red Bull'a daha da yaklaşmayı planladığı 2022 sezonu için kendisini geliştirebileceği bir alan belirledi.

Motorsport Week'e konuşan Leclerc, "Hâlâ üzerinde çalışabileceğim pek çok şey var."

“Belki de sıralama turlarından yarışa, muhtemelen henüz bulamadığım bir denge yakalamam gerekiyor. Bazen bu sezon birkaç kez gördüğümüz gibi yarışta daha iyi olmak adına sıralama hızımı biraz feda etmem gerekti."

"Yani bu dengeyi yakalamaya, sıralama turları ve yarış arasında mükemmel denge bulmaya çalışıyorum." dedi.

Leclerc kendini çok fazla eleştirmesiyle ünlü olsa da, 2021 sezonunda kendini geliştirdiği bir başka alana dikkat çekti.

Leclerc, "Genel yarış yönetimi anlamında kesinlikle daha iyiyim."

"Sanırım 2020'nin başından beri bunun benim zayıf yönlerimden biri olduğunu söylüyorum, özellikle 2019'dan sonra çok iyi sıralama turları geçirdim ama yarışa geldiğimizde biraz daha zorlandım."

"Takım olarak zorlanıyorduk ama aynı zamanda ben de bir sürücü olarak diğerlerinden daha fazla zorlanıyordum. Bu yüzden 2020'de çok çalıştım, çok daha iyi oldum ve 2021'de, şu anda en güçlü yönlerimden birinin bu olduğunu düşünüyorum." dedi.

Monakolu pilot, sezonu takım arkadaşının gerisinde tamamlamıştı.

Charles Leclerc, Ferrari, in Parc Ferme Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images