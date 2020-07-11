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Formula 1 / Steiermark GP / Son dakika

Leclerc, sıralama turlarının ardından inceleme altına alındı

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Leclerc, sıralama turlarının ardından inceleme altına alındı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
11 Tem 2020 15:53

Charles Leclerc, Steiermark Grand Prix'sinin ardından hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı. Monakolu pilot, bir başka aracı engellediği ve kırmızı bayrak altında turunu iptal etmediği gerekçesiyle hakemlerle görüşecek.

Ferrari pilotu, ıslak zeminde zor zamanlar geçirdi ve ikinci bölümde elenerek günü 11. sırada noktalayabildi.

Ancak, FIA iki ayrı suçlamadan ötürü Leclerc'i görüşmeye çağrıldı ve grid cezası alabilir.

Birinci suçlama, Antonio Giovinazzi'nin yolda kalmasının ardından ilk bölümde gösterilen kırmızı bayraktan sonra pite dönmek yerine turunu tamamlamasıydı.

FIA yönetmeliklerine göre pilotlar, kırmızı bayrak sinyalini alır almaz hızını azaltmalı ve yavaşça pite dönmeli.

İkinci suçlama  AlphaTauri'den Daniil Kvyat'ı ikinci bölümde 9. ve 10. virajlarda tutmasıyla ilgiliydi.

Leclerc, kırmızı bayrak çıktıktan sonra turunu  tamamlayan tek sürücü değildi. Kimi Raikkonen de benzer bir suçtan ötürü hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı.

Sergio Perez de ilk bölümde üçüncü virajda sarı bayraklar sallanmasına rağmen yavaşlamadığı için görüşmeye çağrıldı.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Steiermark GP
Pilotlar Charles Leclerc
Editör Jonathan Noble

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