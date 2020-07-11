Leclerc, sıralama turlarının ardından inceleme altına alındı

Ferrari pilotu, ıslak zeminde zor zamanlar geçirdi ve ikinci bölümde elenerek günü 11. sırada noktalayabildi.

Ancak, FIA iki ayrı suçlamadan ötürü Leclerc'i görüşmeye çağrıldı ve grid cezası alabilir.

Birinci suçlama, Antonio Giovinazzi'nin yolda kalmasının ardından ilk bölümde gösterilen kırmızı bayraktan sonra pite dönmek yerine turunu tamamlamasıydı.

FIA yönetmeliklerine göre pilotlar, kırmızı bayrak sinyalini alır almaz hızını azaltmalı ve yavaşça pite dönmeli.

İkinci suçlama AlphaTauri'den Daniil Kvyat'ı ikinci bölümde 9. ve 10. virajlarda tutmasıyla ilgiliydi.

Leclerc, kırmızı bayrak çıktıktan sonra turunu tamamlayan tek sürücü değildi. Kimi Raikkonen de benzer bir suçtan ötürü hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı.

Sergio Perez de ilk bölümde üçüncü virajda sarı bayraklar sallanmasına rağmen yavaşlamadığı için görüşmeye çağrıldı.