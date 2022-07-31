Leclerc: "Sıralama turlarındaki sorunları anladık"

Haberi dinle

Ferrari pilotları cuma günü güçlü görünseler de cumartesi günü George Russell'ın gerisinde kalmalarının ardından yarışa ikinci ve üçüncü sıralardan başlayacaklar .

Charles Leclerc, sıralama turlarının ardından verdiği demeçte lastikleri olması gereken aralığa sokmakta zorluk çektiğini söylemişti.

Yarışa kısa bir süre kala konuşan Leclerc, "Sıralama turlarında bizi etkileyen sorunların bugün de bizi etkileyeceğini düşünmüyorum."

"Bunlar lastikle ilgili değildi, nedeni farklıydı. Neyin yanlış gittiğini anladık ve bugün her şey yolunda olmalı."

"Amacımız duble yapmak. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bakalım neler mümkün olacak?" dedi.

Carlos Sainz da verdiği demeçte hedefinin benzer olduğunu söyledi.

Sainz, "Bugün George Russell ile savaşmaya hazırız. Aracının savunma konusunda ona yardım edeceğini düşünüyorum, ancak onu zorlayacağız. Umarım öne geçer ve yarışı kazanırız."

"İlginç bir mücadele olacak çünkü bugünkü hava koşulları, yarışa hazırlandığımız Cuma gününden farklı görünüyor." "Lastiklerin ve aracın davranışı farklı olacak. Bu da bir bakıma yeni bir mücadele haline gelecek." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images