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Leclerc: "Sıralama turlarında ön tarafa yakın olmalıyız"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Avustralya GP sıralama turlarında ön tarafa daha yakın olmalarını bekliyor.

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Leclerc: "Sıralama turlarında ön tarafa yakın olmalıyız"
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Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc, cuma gününün ardından verdiği röportajda, özellikle pazar gününün zor geçmesini beklediğini söyledi.

Leclerc, "Bugün pek çok ayar denedik ve  doğru yönde ilerlediğimizi hissettik."

"Bu, rakiplerimizle aynı hıza sahip olduğumuz anlamına gelmiyor çünkü şimdilik hâlâ üstünler gibi görünüyor."

"Mücadeleye dönebilmemiz için yapmamız gereken çok iş var ancak tüm enerjimizi daha iyi adımlar atmak için harcayacağız."

Nerede oldukları sorusuna Leclerc, "Bir şey söylemek zor. Yarın doğru yönde bir adım daha atmamız gerekiyor. Umarım hem sıralama turları hem de yarışta Red Bull'lara biraz daha yakın olabiliriz."

"Sıralama turlarının yine çok yakın olacak fakat pazar günü kolay olmayacak. Geçen yarışı unutmamalıyız, yarışta gerçekten çok zorlandık ve bu tür farkı kapatmak kolay değil."

"Yine de doğru yönde ilerlediğimizi düşünüyorum." cevabını verdi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

Carlos Sainz da cuma gününü farklı ayarlar yapmak için kullandıklarını söyledi.

"Cuma günü 2. antrenman seansındaki yağmur nedeniyle biraz riskli geçti, bu nedenle yağmurda çok fazla tur atmamaya karar verdik."

"Bunun yerine her şeyi yarın için hazırlamaya çalıştık."

"Öte yandan, 1. antrenman seansı takım için çok faydalı oldu. Aracı daha iyi hissetmek ve mevcut paketi biraz daha iyi anlamak için çok farklı ayarlar denedik."

"Her şeyden en iyi şekilde faydalanmak adına çok çalışıyoruz ve hafta sonunun geri kalanını sabırsızlıkla bekliyoruz."

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