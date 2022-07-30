Leclerc: "Sıralama turlarında lastikleri doğru aralığa getirmek önemli olacak"
Ferrari pilotu Charles Leclerc, zorlu şartlarda lastikleri en iyi aralığa getirip, onlardan en iyi verimi almanın çok önemli olacağını söyledi.
Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc, cuma günkü antrenman seanslarında en iyi zamana imza atarken, hafta sonuna pozitif şekilde başladı.
Bu, aslında sürpriz değildi çünkü pistin yapısının Ferrari'ye çok iyi uyduğu haftalardır konuşuluyordu.
İtalyan ekibin hem sıralama hem de yarış temposu oldukça kuvvetli görünürken, Leclerc günün ardından değerlendirmelerde bulundu.
Leclerc, şöyle dedi: "Bu hafta sonu hava şartları değişken olacağı için, bugünkü odak noktamız temel olarak ayar çalışması üzerineydi."
"Çok sayıda ayar denedik ve en iyisini bulmaya çalıştık."
"Yarın üçüncü antrenmanda temsili veri elde etme şansımız olmayabileceği için bazı yarış simülasyonları da yaptık."
"Burada pistin gelişimi her zaman yüksek olsa da bugün beklediğimiz seviyede değildi. "
"Şartlar düşünüldüğünde, yarın lastikleri doğru aralığa getirmek çok önemli olacak. Bunu yaptığınız takdirde büyük kazançlar elde edebilirsiniz."
Carlos Sainz da başlangıçtan memnunu.
"İlginç bir cuma günüydü. Piste çıkar çıkmaz çok iyi hissettim ve iyi turlar attık."
"İkinci antrenman seansında, sıralama turları ve yarış için hangi yöne gitmemiz gerektiğini değerlendirmek adına birkaç ayar değişikliği yaptık. Bu da hissiyatı olumuz etkiledi fakat araç dengesi ve hız anlamında iyi bir noktadayız."
"Cumartesi günü yağmurlu geçecek gibi görünüyor, bu yüzden şartlara adapte olmamız lazım."
"Bugün takım için pozitif bir gündü ve hafta sonunun geri kalanını sabırsızlıkla bekliyorum."
Carlos Sainz, Ferrari F1-75
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
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