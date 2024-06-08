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Formula 1 Kanada GP

Leclerc: "Sıralama turlarında her şeyi bir araya getirmeye çalışacağız"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Montreal'de iyi bir cumartesi günü geçirmelerini ümit ediyor.

Ezel Tan
Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, cuma günü en hızlı turla gelirken trafikte kalmış ve bunun sonucunda dördüncü en iyi zamanı yapabilmişti.

Seansın ardından Leclerc şöyle dedi: "Bugün öğrenecek çok fazla şey yoktu, çünkü piste her çıktığımızda koşullar çok farklıydı."

"Yine de gün boyunca biraz tur attık ve bu da olumlu bir şeydi."

"Yarını sabırsızlıkla bekliyorum. Sıralama turları için her şeyi bir araya getirmeye çalışacağız."

Carlos Sainz da sonuç çıkarmanın kolay olmadığını belirtiyor.

İspanyol pilot şöyle dedi: “Montreal için tipik bir gündü. Hava sürekli değişiyordu, dolayısıyla pist ya kuru ya da ıslaktı."

"Pistin durumundaki sürekli değişikliklere rağmen, hem kuru hem de geçiş lastikleriyle pek çok tur atma şansı yakaladık."

"Fakat cuma gününden sonuç çıkarmak kolay değil."

"Bu nedenle kendi görevlerimize odaklanmamız ve Cumartesi gününe mümkün olduğunca iyi hazırlanmamız gerekiyor."

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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