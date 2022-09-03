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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Leclerc: "Sıralama turları hiç kolay olmayacak"

Charles Leclerc juicht niet te vroeg, ondanks dat hij vrijdag de snelste tijd klokte op de eerste trainingsdag voor de Grand Prix van Nederland. De Monegask zag dat de verschillen op Circuit Zandvoort gering zijn.

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Çeviren:
Ezel Tan
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Leclerc: "Sıralama turları hiç kolay olmayacak"
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Charles Leclerc, Zandvoort'taki ikinci antrenman seansında en hızlı zamanı yapsa da, 10. Daniel Ricciardo ile arasında sadece 0.7 saniye vardı.

Seans sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Leclerc, "Durum geçen haftaya kıyasla daha iyi görünüyor ancak herkes birbirine son derece yakın. Farkların bu kadar küçük olması gerçekten çok şaşırtıcı."

"Bu yüzden Cumartesi günü zor olacak ama umarım bir adım daha atabiliriz."

"Henüz denge anlamında kendimi rahat hissetmiyorum. Çok fazla önden kayma var ve aracı döndürmekte zorlanıyorum, bu da viraj çıkışlarında aracı dengesizleştiriyor."

"Bunun üzerinde çalışmamız gerekiyor fakat yarın için bir adım atabileceğimizden eminim." dedi.

Leclerc, cuma günü geride kalan Red Bull'un da cumartesi günü ön bölüme döneceğinden şüphe duymuyor.

"Red Bull kusursuz bir gün geçirmedi, bu yüzden burada ne kadar iyi olduklarını yarın göreceğiz. Yarış temposunda oldukça iyi görünüyorlar."

"Araçtan maksimumu almak adına kendimize odaklanıyoruz ama mücadele kesinlikle yakın olacak."

Yarış temposu sorulduğunda Leclerc, "Bence iyi görünüyor fakat benim tarafımda denediğimiz farklı çözümler işe yaramadı."

"Burada çok fazla düzlük olmadığı için virajları doğru şekilde dönmek istiyorsunuz."

"Yarışta çok fazla geçiş olmayacağını düşünüyorum, bu yüzden sıralama turlarında en iyisini yapacağız ve sonra yarışta ne olacağını göreceğiz." dedi.

 

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