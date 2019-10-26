Leclerc: "Sıralama turları çok kritik"

Charles Leclerc, ilk antrenman seansında Lewis Hamilton'ın gerisinde ikinci zamanı yapmayı başardı.

Ancak ikinci seansta Sebastian Vettel'le aynı tempoyu tutturamadı ve yaklaşık yarım saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Leclerc, seans sonrası verdiği demeçte hem kendisinin hem de takımın geliştirebileceği şeyler olduğunu söyledi.

"Takım olarak bizim için olumlu bir cuma günü oldu. Sıralamalardaki performansımız iyiydi ve aracımız burada son derece rekabetçi görünüyor."

"İlk seans benim için iyiydi, ikinci seans daha zordu. Aracın dengesi konusunda biraz zorlandım ve kendi sürüşümde geliştirebileceğim şeyler var."

"Genel olarak yol tutuş bu pistte son derece zayıf çünkü rakım çok yüksek ve yere basma gücü diğer pistlerde olduğu kadar verimli değil."

"Bu yarışı kazanabilmek için iyi bir başlangıç yapmalı ve birinci virajda liderliği korumalısınız."

"Birinin arkasında kalmak, herkesin yaşadığı soğutma sorunlarından ötürü burada büyük bir dezavantaj olacak. Bu yüzden güçlü bir sıralama turları sonucu yakalamak kilit faktör olacak."

"Rakiplerimiz güçlü görünüyor ve gerçekte nerede olduğumuzu yarın göreceğiz. Ama potansiyelimizden oldukça eminiz ve bir kez daha her şeyimizi ortaya koymaya hazırız."