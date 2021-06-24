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Leclerc: “Lastik aşınması sorunuyla karşılaşıp karşılaşmayacağımızı bilmiyoruz”

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Ferrari pilotu Charles Leclerc, Steiermark Grand Prix’sinde sıralama performanslarının Paul Ricard’dakine benzeyeceğini düşünüyor ancak yarışta lastik aşınması sorunuyla karşılaşıp karşılaşmayacakları konusunda emin değil.

Leclerc: “Lastik aşınması sorunuyla karşılaşıp karşılaşmayacağımızı bilmiyoruz”

Monako ve Bakü’de cadde pistlerinde oldukça güçlü performanslar gösteren Ferrari, geleneksel tarzda pistlere dönüldüğünde istedikleri ivmeyi yakalayamadı. Geçtiğimiz Fransa Grand Prix’sinden puansız ayrılan iki Ferrari pilotunun da en çok yakındığı nokta, lastik aşınması sorunuydu. 

Bugün Steiermark Grand Prix’si basın toplantısında konuşan Leclerc, bu sorunu daha öncede yaşadıklarını ancak bunu, hiç Paul Ricard’da olduğu kadar yüksek seviyede yaşamadıklarını belirtti.

Leclerc, “Bu sorunlarla geçmişte de karşılaşmıştık. Bu yüzden, bunun farkındaydık. Sorunu çözmek için çalışıyoruz ama daha önce hiç Paul Ricard’da olduğu kadar yüksek seviyede olmamıştı.”

“Bu nedenle elbette buna odaklanıyoruz ve tam nedenini bulmaya çalışıyoruz. Bu sorunu nasıl yarattığımızı anladık ama hâlâ bir çözüm bulmamız gerekiyor.” dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21
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Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Ardından bu konuda Ferrari’deki görüşmeler ve toplantıların ne durumda olduğu sorusu yöneltildiğinde Leclerc, “Biz sadece pilotlar olarak elimizden gelenin en iyi yapmaya çalışıyoruz, mühendislere iyi geri bildirimler vermek için çabalıyoruz.”

“Bu konuda çok fazla detaya giremem. Ancak sorunun neyden kaynaklandığını biliyoruz. Şimdi bir çözüm bulmak bize kalmış.”

“Bu yüzden çok çalışıyoruz, her zaman olduğu gibi zor zamanlar geçiriyoruz. Geçmişte farklı konuları doğru bir şekilde ele aldığımızı düşünüyorum ve şu anda iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Bu yüzden, zorlamaya devam edeceğiz ve umarım çok hızlı bir şekilde bir çözüm bulacağız.'' dedi.

Leclerc, sözlerine bu haftaki yarıştan bahsederek devam etti ve sıralama performanslarının geçen hafta Fransa’da sergiledikleri performansa benzeyeceğini düşündüklerini söyledi.

“Şahsen, burası benim en sevdiğim pistlerden biri. Bu yüzden, yarını sabırsızlıkla bekliyorum. Ancak, bu sorunları tekrardan yaşayıp yaşamayacağımızı henüz bilmiyorum.”

“Sıralama performans açısından, hemen hemen Paul Ricard'da olduğumuz yerde olmayı bekliyoruz ve yarışta bu tür bir lastik sorunu yaşamamak için farklı şeyler deneyeceğiz.”

Leclerc sözlerini, bu sorunun sezonun herhangi bir noktasında tekrar ortaya çıkabileceğini ama tam olarak hangi yarışta olacağını bilmediklerini söyleyerek noktaladı.

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