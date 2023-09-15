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Leclerc, Singapur'da Red Bull'u geçebilecek bir takım olacağına inanmıyor

Charles Leclerc, Red Bull'un Singapur'da yenilebileceği yönündeki yorumlara hiç katılmıyor.

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Charles Leclerc, Ferrari

Maranello merkezli ekip, Monza'yı üçüncü ve dördüncü bitirerek takımlar şampiyonasında üçüncü sıraya çıkmayı başardı.

Aslında Ferrari, cumartesi günü pole pozisyonunu kazanmıştı fakat pazar günü bunu galibiyete dönüştüremediler.

Sıradaki yarış olan Singapur'un yapı itibariyle Red Bull'a çok uymadığı ve Ferrari'nin güçlü olabileceği konuşuluyor fakat Charles Leclerc bu görüşe katılmıyor.

Leclerc, Singapur Grand Prix'si hakkında Sky Sports'a yaptığı açıklamada, "Bunu okumak güzel ama buna hiç inanmıyorum."

"Bu hafta sonu, özellikle de yarışta en güçlü takım olacaklarını düşünüyorum. Sıralama turları yakın olabilir, belki de olmaz."

"Burada ne kadar iyi olacağımızı bilmiyoruz."

"Bence yüksek yere basma gücü gerektiren bu pistte, Monza'ya kıyasla daha fazla zorlanmamızı  bekliyorum."

"Bu yüzden onların (Red Bull) tehlikede olacağını sanmıyorum. Bence en hızlısı olacaklar." dedi.

Leclerc sözlerini şöyle tamamladı: "(Monza) düşük yere basma gücü gerektiren bir pist ve aracımızın bu tür pistlerde çok iyi performans gösterdiğini biliyoruz."

"Burada durumun böyle olacağını sanmıyorum."

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