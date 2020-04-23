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Formula 1 / Son dakika

Leclerc, simülasyonda Vettel'e karşı yarışmak istiyor

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Leclerc, simülasyonda Vettel'e karşı yarışmak istiyor
Ekleyen:
, Editör
23 Nis 2020 08:36

Charles Leclerc, simülatörde Sebastian Vettel'e karşı yarışmak istediğini ve Alman pilot simülatörünü hazırladığı zaman kendisine bu konuda mesaj atacağını belirtti.

Koronavirüs nedeniyle verilen arada sadece yarış pilotları değil, dünyadaki pek çok ünlü isim veya taraftarlar da sim yarışlarını akın etti.

Formula 1 yeni bir sanal yarış serisi başlattı ve şimdiye kadar yapılan üç yarıştan ikisini Charles Leclerc kazandı.

Sebastian Vettel de F1 2019 oyununu denemek için yeni bir simülatör sipariş ettiğini kabul etmişti.

Leclerc, Vettel'le mücadele etmek için sabırsızlanıyoruz.

"Henüz Seb'e karşı yarışmadım, ancak yakında [simülatörünün] kurulumunu bitirdiğinde onun yarışmak için kendisine bir mesaj göndereceğim, ki bu eğlenceli olacak."

"Ama doğruyu söylemek gerekirse, simülasyonun, yani tüm simülatörlerin gerçeğe kıyasla biraz farklı olduğunu düşünüyorum. En azından ben bunu böyle görüyorum."

"F1 oyunundan memnunum, bence sanal anlamda hâlâ daha iyi yapabileceğimiz şeyler var. Mesela araçların aldığı hasar ve belki de bazı pistlerde sahip olduğumuz pist sınırları biraz daha iyi hale getirebilir."

"Yani evet, gelecekte bence bu iki şeye bakabiliriz ve yarışları hem daha iyi hem de taraftarlar için biraz daha gerçekçi yapabiliriz. Ama genel olarak bakarsak evet, bundan memnunum.".

Leclerc, sim yarışlarına sadece bir eğlence gözüyle bakılmaması gerektiğini de düşünüyor.

"Simülasyonda bu kadar iyi olmayı beklemiş miydim? Aslında çok fazla antrenman yaptım. Uzun zamandır oyun oynamıyordum ama vaktim oldukça mümkün olduğunda çok vakit geçiriyorum. Muhtemelen günde beş saat kadar bir şey harcıyorum. Bunu antrenman yapmak, simülatörde çalışmaya devam etmek, yarışlara hazırlanmak ve rekabet etmek için yapıyorum. Çünkü sonunda bu bir oyun ve gerçekten farklı olsa bile, sürücüler olarak her şeyde rekabetçi olmak istiyoruz. Rekabet oluyor ve çok fazla antrenman yapıyoruz."

"Bence çok eğlenceli ama gerçekten oldukça ciddiye aldığımız bazı yarışlar da var. Resmi F1 yarışları çok ciddi ve hepimiz kazanmak istiyoruz. Ciddi antrenmanlar da yapıyoruz ama birlikte yaptığımız diğer yarışları çoğunlukla eğlenmek için yapıyoruz. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde Alex, George ve diğer sürücülerle başka yarışlar düzenleyeceğiz. Muhtemelen rekabetten çok eğleneceğiz. Ama elbette rekabet her zaman var. Bu bizi eğlendiren bir şey."

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Editör Kemal Şengül

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