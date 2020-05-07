Leclerc: "Sim yarışları, sürücüler arasındaki bağı kuvvetlendirdi"

Charles Leclerc'e göre karantina döneminde sim yarışlarına katılmak, Alexander Albon ve George Russell gibi pilotlarla olan arkadaşlığını daha kuvvetli hale getirdi.

Üçlü, Formula 1'in son üç Sanal Grand Prix yarışından, sanal çim biçme makinesine kadar çok sayıda yarışta birbirlerine karşı mücadele ettiler.

Pazar günü yapılan son F1 sanal yarışında Albon ve Leclerc harika bir galibiyet mücadelesi verdi. Sonunda Albon kazanırken, Leclerc aldığı cezayla ikinciliği Russell'a kaybetti. Sonuç olarak podyumu üçü paylaştı.

Geçmişte kartingde beraber yarışan üçlü birlikte çok eğlenirken, Leclerc aralarındaki bağın daha da kuvvetlendiğini söyledi.

Ferrari pilotu, "Sim yarışları kesinlikle gerçekte olanla aynı şey değil ve asla gerçekle tam olarak aynı şey olmayacak ancak şimdilik böyle bir durumda yarışa en yakın şey bu. Birlikte çok eğleniyoruz."

“Bence bu durum George'u, kendimi ve Alex'i daha da yakınlaştırdı. Muhtemelen farklı kategorilerde yarıştığımız için yıllar içinde birbirimizle teması biraz kaybettik ve şimdi böyle bir durumda olmak harika."

"Birbirimizle tekrar yarışmak ve istediğimizi yapıp, hep birlikte eğlenmek harika." dedi.

Leclerc, Albon'a karşı kaybettiği sanal Brezilya F1 yarışı hakkında da açıklamalarda bulundu.

“Avusturya'dan daha az temas ve daha fazla atak vardı. Bence çok eğlenceliydi. Cezayı aldığımı biliyordu ve tamamen eğlenmekle ilgiliydi."

"Alex'i geçmeye devam ettim ve bunu George'un bizi yakalayacağını ve muhtemelen beni geçerek ikinci olacağını bilmeme rağmen yaptım, çünkü Alex'in uzaklaşıp gitmesini istemedim."

"Ama yarıştan gerçekten keyif aldım, iyiydi ve çok güzel zaman geçirdim."