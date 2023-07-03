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Leclerc: "Silverstone, sorunlarımızı çözüp çözmediğimizi gösterecek"

Ferrari'de yarışın ardından bazı yüzler gülüyor, bazı yüzler gülmüyor: Charles Leclerc, Silverstone'un kendilerine net veriler sunacağını söylerken, Carlos Sainz ise kaçan çifte podyuma üzülüyor.

Altay Gök
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Charles Leclerc, Scuderia Ferrari during the drivers' parade

Tüm hayal kırıklıklarına rağmen aracın güncellemesini sürdüren Ferrari, bu kapsamda Avusturya'ya da revize edilmiş bir taban ve ön kanatla geldi.

Güncellemenin amacı sadece aerodinamik kazanç sağlamak değil, aynı zamanda SF23'ü sürüşü daha kolay bir araç haline getirmek ve lastik performansını arttırabilmek. 

Sıralama turlarında güncellemelerin çalıştığı görüldü, nitekim Max Verstappen pole pozisyonunu yalnızca 0.048 saniye gibi bir farkla almıştı.

Ancak yarışta işler tersine gitti ve Ferrari sert hamuru çalıştıramadığı yarışı Charles Leclerc ile ikinci, Carlos Sainz ile altıncı sırada tamamladı.

İşin iyi yanı, Ferrari'nin tempo anlamında Aston Martin ve Mercedes'e göre çok daha iyi olmasıydı.

Yarışın ardından konuşan Leclerc, bu hafta sonu Silverstone'da ne beklediği sorusuna, "Daha iyisini yapmazsak hedefimiz bu hafta sonu kadar iyi olabilmek."

"Silverstone çok farklı bir pist ve orada ne durumda olduğumuzu görmek çok ilginç olacak, çünkü aracımız yüksek hızlı virajlarda zayıf."

"Dolayısıyla, bu yeni paketin sorunlarımızı çözmemize yardımcı olup olmadığını görmek iyi olacak." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 2nd position, spray Champagne on the podium

Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 2nd position, spray Champagne on the podium

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sezonun en iyi performanslarından birini sergileyen Carlos Sainz ise çifte podyumu kaybettiklerini düşünüyor.

Motorsport.com'a konuşan Sainz, "Bugün çok hızlıydım, özellikle de orta hamurda."

"Çok hızlı olduğumuzu hissettim. Bunu tam olarak kullanamamış olmamız üzücü ama olan oldu."

"Bence çifte podyum mümkündü, özellikle de sahip olduğum tempoyla."

"Hayal kırıklığına uğradım. Birkaç yarıştır yarış tempomu arttırmaktayım. Keşke bunu biraz daha üst düzeye çıkarabilseydim." dedi.

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