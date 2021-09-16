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Leclerc, SH71H ile Imola'da piste çıktı

Ekleyen:
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Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Ferrari, pist ve sanal sistemler (eski ve yeni simülatör) arasında kıyaslamalar yapmak için 2018 aracıyla Imola'da bir test planladı. Charles Leclerc'in sürüşü, bir şanzıman sorunu nedeniyle sekteye uğrasa da öğleden sonra direksiyona geri dönecek.

Leclerc, SH71H ile Imola'da piste çıktı

Ferrari planladığı üzere bugün Imola pistine gitti ve 2018 SF71H aracıyla özel bir test gerçekleştireceklerdi. Ancak Charles Leclerc piste çıktığında can sıkıcı bir yağmur geçişi oldu.

Sabah bölümünde atılan birkaç turun ardından Leclerc, Variante Alta virajında yolda kaldı. Mekanik bir problem nedeniyle duran SF71H, onarım için padok alnına getirildi ve Ferrari, araç üzerinde çalışmaya başladı.

Bazıları yolda kalma sebebinin bir güç ünitesi problemi olduğunu söylediler. Hatta bu güç ünitesine, İstanbul veya en geç Austin'de kullanılması planlanan yeni hibrit parçaların takıldığı bile söylendi.

Fakat Motorsport.com, Ferrari'nin yolda kalma sebebinin motorla ilgili değil, şanzımanla alakalı olduğunu öğrendi. Öğleden sonra havanın iyi olması ve testin kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

Test, temelde aerodinami ve simülasyon sistemleri arasındaki ilişkiyi anlamak üzerine olacak. Takım, pist üstü verileriyle simülatör arasında kıyas yapmayı ve ve uyuşmazlıklar hakkında bilgi edinmeyi hedefliyor.

Yarın direksiyona Carlos Sainz geçecek ve direksiyonu Leclerc'ten alacak. Fakat simülatör sürücüsü Antonio Fuoco da testin bir parçası olacak. İtalyan sürücü bu sabah sanal verilerle, gerçek verileri karşılaştırmak için simülatörde yoğun şekilde çalıştı.

Ferrari bu test sayesinde aerodinamik sorunlara cevaplar bulabilir.

Öte yandan yeni güç ünitesi için çalışmalar devam ediyor ve dayanıklılık konusunda henüz yeterli mesafe tamamlanmadığı için takım herhangi bir pist üstü testi yapmadı.

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Wolff: "Albon Williams'ta yarışırken, gizliliği korumamız için katı sınırlar olacak"

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