Leclerc, SF90'la Jerez'de piste çıktı

FIA, Pirelli'ye gelecek yılki araçlarla birlikte kullanılmaya başlanacak olan 18 inç lastikleri geliştirmesi için 30 günlük bir test süresi vermişti. Bu testler, Ferrari ile başladı.

İtalyan ekip, 2019 yılında Sebastian Vettel ve Charles Leclerc tarafından kullanılan SF90 aracını bugün Jerez'e götürdü ve teste başladı.

Sabah bölümünde Ferrari'nin direksiyonuna Leclerc geçmişti. Öğleden sonra ise Carlos Sainz sürüş yapacak.

Ferrari bugün kuru zemin lastiklerini test edecek. Salı ve çarşamba günleri ise yağmur lastikleriyle test yapılacak. Yarın tüm gün Leclerc'in sürüş yapması, ertesi gün ise Sainz'ın tüm gün yağmur lastiklerini test etmesi bekleniyor.

Jerez, Paul Ricard ya da Fiorano gibi otomatik asfalt sulama sistemine sahip değil. Bu yüzden ıslak zemin lastiklerini deneyebilmek için pistin sürekli olarak yapay olarak sulanması gerekecek. Bu da epey vakit alacak gibi duruyor.

Ferrari geçen yıl 8-9 Şubat tarihlerinde Leclerc ile yine Jerez'de 18 inç lastikleri test etmişti. Sonrasında COVID-19 nedeniyle daha fazla test yapılamadı.