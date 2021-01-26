Leclerc, SF71H ile Fiorano'da piste çıktı

Sezon öncesinde hem genç sürücülerini hem de kendi yarış pilotlarını yeni sezona en iyi şekilde hazırlamaya çalışan Ferrari, beş günlük bir test yapma kararı almıştı.

İtalyan ekibin kendi pisti olan Fiorano'da gerçekleştirilen test, dün itibariyle başladı ve genç sürücüler Giuliano Alesi, Robert Shwartzman ve Marcus Armstrong ilk günde sürüş yaptılar.

Bugün 2018 SF71H'nin direksiyonuna Monakolu F1 pilotu Charles Leclerc geçti.

Geçtiğimiz haftalarda COVID-19'a yakalandığı için kendisini tecrit altına alan Leclerc, karantina sürecinin sona ermesi ve testinin negatif çıkmasının ardından İtalya'ya uçtu.

Önce takım fabrikasına giden genç sürücü, sonrasında Fiorano pistine geldi ve burada teste katıldı.

Çalışmalar sabah erken saatlerde başlarken, Leclerc'in tüm gün sürüş yapması planlanıyor.

Yarın direksiyona bu yıl takıma katılan Carlos Sainz geçecek.