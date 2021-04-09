Leclerc, SF71H ile Fiorano'da piste çıktı

Ferrari, sezon öncesinde Fiorano'da beş günlük özel bir test gerçekleştirmişti ve bu testte Ferrari'nin genç sürücülerine ek olarak, ana yarış pilotları sürüş yapmıştı.

Bahreyn GP'den Imola'ya yaklaşık üç haftalık bir ara var ve Ferrari, Perşembe günü Imola'da özel bir test gerçekleştirmeye başladı.

2018 SF71H'nin direksiyonuna perşembe günü Marcus Armstrong ve Robert Shwartzman geçti.

Bugün ise direksiyona geçen isim Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc oldu.

Ferrari'nin Imola hazırlıkları kapsamında sürücülerini formda tutmak için böyle bir yol tercih ettiği ifade ediliyor.

Şimdilik Carlos Sainz'ın piste çıkıp çıkmayacağına dair herhangi bir açıklama yok. Fakat testlerin yarın da devam etmesi oldukça muhtemel.