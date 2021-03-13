Leclerc: "SF21'le ilgil ilk izlenimlerim iyi"

Charles Leclerc, sabah bölümünde piste çıkan isimdi ve seansın bitimine kısa bir süre kala sorun yaşayana kadar, 59 tur tamamlamıştı.

Sonuç olarak seansı 1:33.242'lik turuyla 2.568 saniye geride 11. bitirdi.

SF21'le ilk test gününü değerlendiren Leclerc, "Kış boyunca yapılan tüm çalışmaların ardından yeni bir aracın içerisinde geçirdiğiniz ilk gün her zaman heyecan vericidir."

"Tüm programı büyük bir sorun olmadan tamamladık ve araca dair ilk izlenimim oldukça iyi."

"Yine de açıkçası, tam bir değerlendirme yapmak için çok erken. Yeniden direksiyona geçmek için sabırsızlanıyorum!" dedi.

Leclerc, sabahki sorunla ilgili, "Takım, telemetri üzerinde içten yanmalı motorla ilgili bir anormallik keşfetti ve benden aracı kenara çekmemi istedi." dedi.

SF21'le ilk gününde 1:31.919 yapıp 1.245 saniye geride beşinci olan Carlos Sainz ise şunları ekledi: "Genel olarak bizim için olumlu bir test günü olduğunu düşünüyorum. Buradaki hedef, tüm çalışma programımızı tamamlamak ve bunu başardık, haliyle de bundan çok memnun kaldık."

"Sanırım herkes bugünden sonra araçların performansını anlamak istiyor, ama bence bunu söylemek için çok erken ve bu tür koşullarda bunu anlamak çok daha zor. Çünkü pist kum dolu, çok rüzgarlı ve sıcaklıklarda büyük değişim var."

"Genel olarak çok güzel bir gün olduğunu söyleyebiliriz. Pistteki ve fabrikadaki herkese teşekkürler."