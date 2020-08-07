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Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "SF1000'de doğru ayarları bulmak daha zor değil"

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Leclerc: "SF1000'de doğru ayarları bulmak daha zor değil"
Ekleyen:
, Editör
7 Ağu 2020 06:29

Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Sebastian Vettel, Ferrari SF1000'de doğru ayarları bulmanın daha zor olduğunu kabul etmiyorlar.

Ferrari, geride kalan ilk dört yarışın ardından şampiyonayı dördüncü sırada götürüyor ve şu anda McLaren'ın da gerisinde kalmış durumda.

Bu yılki SF1000, düzlüklerde yeterince hızlı değildi ve ayrıca sürücüler denge sorunları da yaşadılar.

Bu yıl doğru ayarları bulmanın daha zor olup olmadığı sorusuna Leclerc, "Araçta doğru ayarları bulmanın diğer yıllardan daha zor olduğunu sanmıyorum. Şahsen Budapeşte biraz farklıydı, hafta sonundaki çalışma şeklimden pek memnun değildim ama genel olarak bakarsak, Avusturya'daki hatam dışında diğer yarışlarda herhangi bir sorun olduğunu ya da daha zor olduğunu düşünmüyorum."

Sonra Vettel şöyle devam etti: "Evet, katılıyorum. Açıkçası bu yıl orta grupta yarıştığımızı ve orta grubun çok yakın olduğunu biliyoruz. Bu yüzden sıralama turlarında nasıl bir hıza sahip olduğumuza bağlı olarak yarışımızın çoğunun da belirlendiğini düşünüyorum. Mesela geçen hafta sonu en temiz hafta sonu değildi. Ama bazı fikirlerimiz var. Daha sakin ve daha iyi bir hafta sonuna sahip olmayı umut ediyoruz."

"Avusturya'daki ilk yarış benim için çok iyi değildi ve ikincisi kısa sürdü. Ama genel olarak bakarsak bulunduğumuz yer burası ve -getirdiğimiz güncellemelerden sonra- bunun o kadar da değiştiğini sanmıyorum. Burada diğerlerine kıyasla daha düşük yere basma gücüyle yarışıyoruz gibi görünüyor. Düzlüklerdeki performansımıza yardımcı oldu ama virajlarda bunun bir kısmını kaybediyoruz. Şu anda temelde diğer yarışlarla aynı yerdeyiz."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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