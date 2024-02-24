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Formula 1 Sezon öncesi testi

Leclerc: "SF-24'ün güçlü bir temeli var"

Charles Leclerc, Red Bull'un rakiplerinden "biraz daha önde" olduğuna inandığını ancak Ferrari'nin 2023'e kıyasla "çok daha güçlü bir temel" üzerinde çalıştığını itiraf etti.

Burak Yasul
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

LAT Images

Leclerc ve takım arkadaşı Carlos Sainz, perşembe günü Bahreyn'de gevşek bir drenaj kapağının SF-24'ün tabanına zarar vermesi dışında dışında Bahreyn'de büyük ölçüde sorunsuz bir üç gün geçirirken, Ferrari Sakhir'deki üç test gününün ikisinde zaman tablosunun en üstünde yer aldı.

Elbette, testlerdeki tur zamanları nadiren takımların gerçek hızlarını gösterir. Red Bull'un belirgin hızı padokta gözlerin tekrar onlara çevrilmesini sağlıyor. Ancak Leclerc yeni aracı hakkında olumlu geri bildirimler verdi.

Sezon öncesi testler boyunca SF-24'ü test eden Leclerc, gördüklerinden memnun olsa da, Red Bull'un hala yenilmesi gereken bir takım olduğunu kabul etti.

Cuma gnü basının karşısına geçen Leclerc, "Bence ilk iyi şey sürpriz olmaması." 

"Bu araçtan beklediğimiz her şeyi gerçek pistte elde ettik. Bu iyi bir şey çünkü bu aracı simülatörde geliştirmemize yardımcı oluyor ve her şey mantıklı görünüyor."

"O zaman ne kadar rekabetçiyiz, bunu anlamak çok zor. Benim kişisel hissiyatım Red Bull'un hâlâ biraz önde olduğu yönünde ama geçen yıla kıyasla aracımızda çok daha güçlü bir temelimiz var."

"Geçen yılı hatırlıyorum, testi bitirmiştim ve hangi yönde geliştiğimizi anlamak çok zordu Çünkü araç çok tutarsızdı, ana zayıflıkların ne olduğunu anlamak çok zordu."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Bu yıl durum çok farklı. Tam olarak nereleri geliştirmemiz gerektiğini, bu aracın zayıflıklarının, ana zayıflıklarının nerede olduğunu biliyoruz ve bu da bize gelişim için biraz daha fazla umut veriyor." dedi.

Hem Leclerc hem de Sainz, aracın lansmanının ardından Fiorano'da yaptıkları ilk sürüşte yeni rakiplerinin yol tutuşundan övgüyle bahsettiler Ancak Leclerc aracın "ileriye doğru atılmış bir adım" olduğunu kabul ederken, aracın ne kadar iyi yol tuttuğunun hız anlamına gelmediğini de belirtti.

Leclerc, "Dürüst olmak gerekirse, simülatördeki ilk turdan itibaren sürmesi daha kolay bir araç gibi hissettirdi." 

"Ne zaman biraz rüzgârla sürsek, buradaki ilk turlardan itibaren pistte de benzerdi."

"Buraya geldiğimizde ve hislerimiz iyi olduğunda, doğrudan tutarlı olmayı başardık ve bu da yarış turlarına yardımcı olacak."

"Ancak, son birkaç gündür söylediğim gibi, sürülebilirlik ve rekabetçilik çok farklı iki şeydir."

"Geçen yıl istikrarlı olmakta çok zorlanıyorduk çünkü ne zaman rüzgar çıksa araç biraz dağılıyordu."

"Ancak bu, özellikle sıralama turlarında, bu sayede çok kazanacağımız anlamına gelmiyor ve Red Bull'a kıyasla hiçbir şey ifade etmiyor."

"Dolayısıyla hala çok çalışmamız gerekiyor ve önümüzdeki cuma günü ilk yarışta ne kadar rekabetçi olduğumuzu göreceğiz. Ancak lastik yönetimi açısından kesinlikle bir adım attığımızdan eminim. Çünkü lastikler daha fazla kullanıldığında, aracın zayıflıkları daha belirgin hale gelir, onları daha fazla hissedebilirsiniz. Bu otomobilin özellikleriyle, biraz daha iyi olmalı." dedi.

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