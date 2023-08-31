Leclerc: "SF-23'ü Zandvoort'ta sürmek çok zordu"

Charles Leclerc, Zandvoort'ta gerçekleştirilen yarışta hem cumartesi hem de pazar günleri umduğunu bulamadı.

Cumartesi günü kaza yapan, pazar günü de aracına hasar vermesinden ötürü yarışı bırakan Leclerc, değerli puanları kaybetmiş oldu.

Fakat yarışa devam etseydi bile Ferrari SF-23'ün temposu nedeniyle epey zorlanacak gibi görünüyordu.

Leclerc, zorlu hafta sonunun ardından Monza'nın daha iyi geçmesini umuyor.

Monakolu sürücü, "Genel olarak istediğimiz gibi bir hafta sonu geçiremedik fakat şimdiden Monza için sabırsızlanıyorum."

"Monza kâğıt üzerinde bizim için çok iyi görünmüyor fakat bu yıl tam tersinin çıktığı bazı durumlar vardı. Mesela Spa'da pek iyi olmayı beklemezken, çok olumlu bir hafta sonu geçirdik."

"Monza için iyimserliğimi koruyorum; umarım iyi bir sürpriz daha yaparız."

"Orası bizim için özel bir yer ve taraftarların desteğini hissetmek çok özel. Sabırsızlıkla bekliyorum."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Erik Junius

"Şu ana kadar zor bir sezon geçirdik fakat bu hafta sonu en büyük sorunumuz sürülebilirlikti. Bu konuyu incelememiz gerekiyor. Umarım Monza'da daha iyi bir dengeye sahip oluruz." dedi.

Leclerc, Zandvoort'un bu yılki en zor hafta sonlarından birisi olduğunu kabul ediyor.

"Sonuç anlamında bakarsak öyle görünüyor. Bizim için derece zor bir hafta sonu oldu."

"Denge ve araç sürülebilirliği açısından muhtemelen sezonun en zor hafta sonuydu. Bu yüzden buna bakmamız gerekiyor çünkü son iki ya da üç yarışta her şey daha iyiye gidiyordu."

"Bazı nedenlerden dolayı bu hafta sonu bunu yapamadık."

"Gerçekten zirve mücadelesi vermemizi sağlayacak bir araca sahip olmayı sabırsızlıkla bekliyorum...."