Leclerc: "SF-23'le ilgili ilk hislerim iyi"
Charles Leclerc, Ferrari SF-23 ile yaptığı kısa test sürüşünün ardından oldukça mutlu olduğunu söylüyor.
Ferrari, yeni SF-23'ü bugün Fiorano'da piste çıkardı ve yeni araçla toplam iki tur attıktan sonra garaja geldi.
Bu iki tur, Ferrari'nin sosyal medya hesaplarından canlı şekilde yayınlandı.
Attığı turlarda oldukça mutlu olan Leclerc, teste devam etmek istese de, sıra Carlos Sainz'a gelmişti ve bundan ötürü garaja geldi.
Araçtan indikten sonra neler hissettiği sorulduğunda Leclerc, "İyi hissettiriyor."
"Simülatörde tamamladığımız onca mesafeden sonra bu yeni projeyle ilk turları atmak çok özeldi. Şu ana kadar her şey sorunsuz gitti."
"Açıkçası iki tur içerisinde detaylara girmek zor. Kesinlikle daha fazla zamana ihtiyacımız olacak fakat araç iyi, kolay ve her şey yolunda gitti."
"Her şey iyi gidiyor gibiydi. Sürmesi çok keyifliydi." dedi.
Leclerc sürüş yaptığı esnada, tribünlerde taraflar da vardı.
Bu konuda Leclerc, "Bu kadar çok taraftarı burada görmek güzel. Bence böyle şeyler sadece Ferrari'de olabilir. Ferrari bu yüzden çok özel bir yer. En zor yıllar bile olağanüstü." dedi.
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